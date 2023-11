Kosmoseuuringute uus ajastu: kommertskosmosejaamade tulevik

Zarya mooduli käivitamisest on möödunud XNUMX aastat, mis tähistab Rahvusvahelise Kosmosejaama (ISS) algust. Kuna ISS vananeb, kerkivad küsimused selle pikaealisuse ja NASA tulevikuplaanide kohta. Kuigi inimeste pideva kohaloleku tagamine madalal Maa orbiidil on ülimalt tähtis, kaalub NASA üleminekut valitsuse hallatavatelt kosmosejaamadelt äriliselt kasutatavatele kosmosejaamadele.

NASA praegune plaan on kasutada ISS-i, kui see on teostatav, kuni 2030. aastani. Lisaks sellele on lootus, et eraettevõtted võtavad ohjad enda kätte ja rajavad maalähedasel orbiidil oma rajatised. NASA rendiks aega nendele äriliselt kasutatavatele jaamadele, et majutada erinevatest riikidest pärit astronaude ja kosmoseturiste.

Praegu on aga mureks see, kas erarajatised hakkavad 2030. aastaks tööle, mis võib viia võimekuse puudujäägini. Ajalooliselt on sellised lüngad inimeste kosmoselendudes põhjustanud tagasilööke, nagu on näha viimase Apollo missiooni ja kosmosesüstiku tuleku vahelisel pausi ajal ning hiljuti, enne SpaceXi meeskonnadraakoni kasutuselevõttu. Seekord näib NASA olevat paremas olukorras, kuna tema käsutuses on mitu meeskonnasõidukit.

Väljakutse ei seisne mitte sõidukites, vaid selles, kuhu need kosmoselaevad lähevad. NASA on teinud koostööd erinevate ettevõtetega, sealhulgas Axiom Space, Blue Origin ja Voyager Space, et töötada välja kaubanduslikud madala Maa orbiidi sihtkohad (CLD). Agentuuri eesmärk on sõlmida nende erajaamade jaoks lepingud 2026. aastaks.

Tõeline küsimus on aga selles, kas need ettevõtted suudavad täita ambitsioonikaid ajakavasid ja rahalisi piiranguid. Kosmosejaama ehitamine ja käivitamine on keeruline ettevõtmine, mis nõuab aega ja suuri investeeringuid. Ehkki tühimik madalal Maa orbiidil poleks ideaalne, on NASA kaubandusliku kosmoselendude osakonna direktor Phil McAlister avatud võimalusele, kui see viib pikaajalise lahenduseni. Ta soovitab, et olemasolevate meeskonnasõidukite, nagu Crew Dragon ja Starliner, võimendamine võib osaliselt leevendada võimaliku lõhe mõju.

Üks kommertskosmosejaamade tuleviku ees seisvaid väljakutseid on rahastamine. Kuna USA valitsus karmistab oma eelarvet, on oodata föderaaleelarve kärpeid, mis võivad mõjutada NASA plaane. Vaatamata loomuomastele väljakutsetele on eesmärk tagada sujuv üleminek äriliselt käitatavatele jaamadele ja sillutada teed uuele kosmoseuuringute ajastule.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

- Mis on rahvusvaheline kosmosejaam?

Rahvusvaheline kosmosejaam (ISS) on elamiskõlblik kosmosejaam madalal Maa orbiidil, mida haldavad ühiselt NASA, Roscosmos, ESA, JAXA ja CSA. See toimib teadusuuringute ja kosmoseuuringute rahvusvahelise koostöö laborina.

- Miks NASA kaalub üleminekut äriliselt kasutatavatele kosmosejaamadele?

NASA eesmärk on säilitada inimeste pidev kohalolek madalal Maa orbiidil, uurides samal ajal uusi kosmosepiire. Üleminek äriliselt kasutatavatele kosmosejaamadele võimaldaks NASA-l suunata oma ressursid ambitsioonikamatele missioonidele, samal ajal kui eraettevõtted võtavad üle rutiinsed toimingud madalal maakeral.

- Millised on väljakutsed kommertskosmosejaamade arendamisel?

Kosmosejaama ehitamine ja käivitamine on tohutu ülesanne, mis nõuab ulatuslikku planeerimist, rahastamist ja koordineerimist. Eraettevõtted seisavad silmitsi väljakutsega täita rangeid ajakavasid ja rahalisi piiranguid, tagades samal ajal oma jaamade ohutuse ja funktsionaalsuse. Lisaks on nende ettevõtmiste jaoks piisava rahastamise tagamine nende edu jaoks ülioluline.

- Kuidas mõjutab potentsiaalne lõhe madalal maakera orbiidil teadusuuringuid ja uuringuid?

Kuigi tühimik madalal Maa orbiidil ei ole soovitav, usub NASA, et see ei oleks katastroofiline, kui see oleks suhteliselt lühiajaline. Agentuur võiks kasutada olemasolevaid meeskonnasõidukeid, nagu Crew Dragon ja Starliner, et minimeerida mõju uurimistegevusele. Siiski on oluline püüdleda sujuva ülemineku poole, et vältida katkestusi teaduse progressis ja rahvusvahelises koostöös.

- Milline on äriliselt kasutatavatele kosmosejaamadele ülemineku ajakava?

NASA eesmärk on sõlmida eraettevõtetega lepingud madala Maa orbiidi sihtpunktide (CLD) jaoks aastaks 2026. Nende rajatiste valmisolek ja nende tööstaatus aastaks 2030 on aga endiselt ebakindlad. See on arenev maastik, mis sõltub erinevatest teguritest, sealhulgas rahastamisest, tehnoloogilistest edusammudest ja regulatiivsetest nõuetest.