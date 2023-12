Ilmastikumuutused toovad nädalavahetuse prognoosis kaasa variatsioone

By

Hiljutine laialt levinud hommikune sademete voor, millega kaasneb talvine põhjaosa ja mujal vihma, peaks keskpäevaks vähenema. Pinnatemperatuuri tõustes üle külmumise muutuvad sademed kohatiseks vihmahooguks. Vihm püsib kogu õhtu, kuid alates kolmapäevast on oodata peamiselt kuiva ilm.

Siiski on nädala keskpaiga poole suundudes temperatuur veidi jahenenud ja temperatuurid langevad 40 kraadini. Õnneks kaasnevad selle kuiva lõiguga puhangulised tuuled, mis toovad kaasa soojenemistrendi ja tõstavad neljapäeval ja reedel kõrged tõusud keskmisest kõrgemale 50ndate keskpaigani.

Nädalavahetuse prognoos näitab tugeva tormisüsteemi tõttu vihma taastumist laupäeva hommikul. Kuna temperatuurid kõiguvad soojemal poolel, ulatudes pärastlõunal 50 kraadi keskpaigani, on kõige tugevam vihmasadu oodata õhtul, äikesevõimalusega.

Üldiselt toovad muutuvad ilmastikunähtused prognoosidesse kaasa kõikumisi, mõnel pool sajab vihma ja talviseid tingimusi. Turvalise ja nauditava nädalavahetuse tagamiseks on oluline olla nende muudatustega kursis ja valmis olla.

