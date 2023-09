Universaalne standard: nutikate koduseadmete tähtsus

Targa kodu omamine võib olla mugav ja rahuldust pakkuv, kuid sageli kaasneb sellega erinevate seadmete erinevate standarditega tegelemine. See tähendab mitut jaoturit, rakendust ja keerulisi seadistusprotsesse. Nutikate koduseadmete uus tehnoloogiastandard Matter püüab seda probleemi lahendada, pakkudes universaalset standardit, mida kõik seadmed järgivad.

Targa kodu seadistuses võivad teil olla ühe ettevõtte lambid, teise pistikud, teistsuguse kaubamärgi kastmissüsteem ja veel ühe ettevõtte kliimaseadmed. Kõik need tooted võivad vajada oma jaoturit ja rakendust ning võivad kasutada erinevaid ühenduvusstandardeid, nagu Zigbee, Z-wave ja Ha-low. See killustatud seadistus võib olla kasutajatele ebamugav ja segadusse ajav.

Matter püüab ühendada nutika kodu ökosüsteemi, pakkudes ühtset standardit, mida kõik seadmed saavad omaks võtta. Matteriga saate kasutada ühte enda valitud kodujuhtimiskeskust, olgu selleks SmartThings, Google Home, Apple HomeKit või Alexa. Kõik Matter-ühilduvad seadmed töötavad teie valitud jaoturiga sujuvalt, välistades vajaduse mitme rakenduse ja jaoturi järele teie kodus.

Lisaks seadistamise ja juhtimise lihtsustamisele pakub Matter ka muid eeliseid. Olulised seadmed võivad töötada ka siis, kui Internet on katkenud, sest nad saavad luua ühenduse teie kohaliku võrguga. Teie seadistatud stseenid ja automatiseeringud töötavad tõrgeteta, tagades, et teie nutikas kodu jääb funktsionaalseks ka võrguühenduseta olukordades. See funktsioon eristab Matterit paljudest teistest nutikodu süsteemidest.

Matter 1.0 ilmus eelmisel aastal ning tulevased värskendused laiendavad veelgi selle funktsioone ja seadme ühilduvust. Tegevuskava sisaldab tuge paljudele seadmetele, sealhulgas kodumasinatele, nagu vaakumrobotid, pesumasinad, kuivatid ja külmikud. Enamik nutika kodu tööstuse suuremaid tegijaid on juba võtnud endale kohustuse Matter kasutusele võtta, muutes selle laialdaselt aktsepteeritud standardiks.

Olemasolevate seadmete puhul on erinevaid stsenaariume. Mõned seadmed saavad tarkvaravärskendusi WiFi kaudu vastu võtta, et need Matteriga ühilduksid. Matteriga töötamiseks värskendatakse jaotureid, mitte üksikuid seadmeid, nii et peate võib-olla siiski olemasolevad jaoturid alles jätma. Mõned Zigbee seadmed võivad saada ka ühilduvuse värskendusi. Teised seadmed jätkavad tööd oma olemasolevate süsteemidega.

Matteri eeliste täielikuks kasutamiseks on soovitatav osta uued nutiseadmed, millel on Matter tugi. Uute toodete soetamisel saate vanad järk-järgult asendada Matter-ühilduvate seadmetega, luues lõpuks täielikult integreeritud ja harmoonilise targa kodu süsteemi.

