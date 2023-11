Miks Zostavax turult maha võeti?

Üllatava sammuna teatas ravimifirma Merck hiljuti, et lõpetab oma populaarse vöötohatise vaktsiini Zostavax. See otsus on pannud paljud inimesed mõtlema, miks laialdaselt kasutatav ja näiliselt tõhus vaktsiin turult kõrvaldatakse. Süvenegem selle ootamatu arengu põhjustesse.

Zostavaxi efektiivsus:

Zostavax võeti kasutusele 2006. aastal kui esimene vaktsiin vöötohatise – valuliku ja potentsiaalselt kurnava seisundi, mis on põhjustatud tuulerõugeid põhjustava tuulerõugeid põhjustava tuulerõugeid põhjustava tuulerõugete viiruse taasaktiveerumisest – ärahoidmiseks. Leiti, et vaktsiin on umbes 51% efektiivne vöötohatise ennetamisel ja 67% efektiivne postherpeetilise neuralgia riski vähendamisel, mis on vöötohatise tavaline tüsistus.

Uue ja täiustatud vaktsiini saabumine:

Zostavaxi kasutamise katkestamise peamine põhjus on uuema ja tõhusama vaktsiini Shingrix kasutuselevõtt. GlaxoSmithKline'i poolt välja töötatud Shingrixil on muljetavaldav üle 90% efektiivsus vöötohatise ja postherpeetilise neuralgia ennetamisel. See tõhususe märkimisväärne paranemine on viinud Zostavaxi kasutamise vähenemiseni, mistõttu Merck on selle turult kõrvaldanud.

Mure Zostavaxi väheneva efektiivsuse pärast:

Teine Zostavaxi eemaldamist soodustav tegur on selle efektiivsuse vähenemine aja jooksul. Uuringud on näidanud, et vaktsiini kaitse väheneb märkimisväärselt pärast esimest paari aastat, muutes inimesed hilisemas elus vöötohatise suhtes haavatavaks. See efektiivsuse langus koos võimsama alternatiivi kättesaadavusega on veelgi vähendanud nõudlust Zostavaxi järele.

FAQ:

K: Kas Zostavaxi kasutamine on endiselt ohutu?

V: Jah, Zostavaxi peetakse endiselt ohutuks ja tõhusaks vöötohatise ennetamiseks. Kuid seda ei soovitata enam tõhusama vaktsiini Shingrixi kättesaadavuse tõttu.

K: Kas ma saan Zostavaxilt Shingrixile üle minna?

V: Jah, kui olete varem Zostavaxi saanud, on maksimaalse kaitse tagamiseks soovitatav vöötohatise vaktsineerimise seeria Shingrixiga läbi viia.

K: Kas Zostavax on tulevikus saadaval?

V: Merck on lõpetanud Zostavaxi tootmise ja levitamise, seega pole see tõenäoliselt tulevikus saadaval.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Zostavaxi katkestamise põhjuseks võib olla tõhusama vaktsiini Shingrix saabumine ja mure Zostavaxi efektiivsuse vähenemise pärast aja jooksul. Kuigi Zostavaxi peetakse endiselt ohutuks, julgustatakse inimesi valima Shingrixi pakutava parema kaitse.