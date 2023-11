Miks Shingrix tagasi kutsuti?

Üllatuslikul pöördel kutsuti ohutusprobleemide tõttu tagasi populaarne vöötohatise vaktsiin Shingrix. Tagasikutsumine on pannud paljud inimesed mõtlema, miks nii laialdaselt kasutatav ja usaldusväärne vaktsiin turult eemaldati. Süvenegem selle ootamatu tagasikutsumise põhjustesse.

Ravimifirma GlaxoSmithKline (GSK) poolt välja töötatud Shingrix on vaktsiin, mida kasutatakse tuulerõugete viirusest põhjustatud valuliku viirusnakkuse, vöötohatise, ennetamiseks. Shingrix vähendab väga tõhusalt vöötohatise ja selle tüsistuste riski, muutes selle eelistatud valikuks 50-aastastele ja vanematele inimestele.

Hiljutised teated kõrvaltoimetest pärast Shingrixi manustamist on aga tekitanud muret. Need reaktsioonid hõlmavad raskeid allergilisi reaktsioone, nagu anafülaksia, aga ka muid kõrvaltoimeid, nagu palavik, lihasvalu ja väsimus. Kuigi teatatud juhtude arv on manustatud annuste koguarvuga võrreldes suhteliselt väike, on nende reaktsioonide tõsidus sundinud tervishoiuasutusi meetmeid võtma.

Selle tulemusena on toidu- ja ravimiamet (FDA) algatanud Shingrixi tagasikutsumise, et põhjalikult uurida vaktsiiniga seotud ohutusprobleeme. Tagasikutsumine on ettevaatusabinõu, et tagada vaktsiini saavate isikute heaolu ja hinnata sellega kaasnevaid võimalikke riske.

FAQ:

K: Mis on anafülaksia?

V: Anafülaksia on tõsine ja potentsiaalselt eluohtlik allergiline reaktsioon, mis võib ilmneda mõne minuti jooksul pärast kokkupuudet allergeeniga. See võib põhjustada selliseid sümptomeid nagu hingamisraskused, näo ja kõri turse, kiire südametegevus ja vererõhu langus.

K: Kui tõhus on Shingrix vöötohatise ennetamisel?

V: Shingrix on väga tõhus, uuringud näitavad, et see vähendab vöötohatise riski rohkem kui 90%. Samuti aitab see ära hoida postherpeetilist neuralgiat, valulikku seisundit, mis võib tekkida pärast vöötohatise nakatumist.

K: Kas inimesed, kes on juba Shingrixi saanud, peaksid muretsema?

V: Tagasikutsumine on ettevaatusabinõu ja teatatud kõrvaltoimed on haruldased. Kui olete juba vaktsiini saanud ja teil pole esinenud tõsiseid kõrvaltoimeid, ei ole muretsemiseks otsest põhjust. Siiski on alati soovitatav konsulteerida oma tervishoiuteenuse osutajaga, kui teil on muresid või küsimusi.

Kuna Shingrixi ohutuse uurimised jätkuvad, on ülioluline seada esikohale inimeste heaolu ja tagada, et vaktsiiniga seotud võimalikud riskid on põhjalikult käsitletud. Tagasikutsumine tuletab meelde vaktsiinide range testimise ja jälgimise tähtsust, et säilitada üldsuse usaldus ja kindlustunne nende ohutuse ja tõhususe suhtes.