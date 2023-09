Starfieldi protseduurilise genereerimise piirangute uurimine

Starfield, Bethesda uusim avatud maailma RPG, on mängijaid köitnud oma tohutu universumiga, mida uurida. Paljud mängijad on aga märganud kummalist mustrit: surnud tulnukad on planeetidel laiali. See avastus toob esile Bethesda protseduurilisele genereerimisele tuginemise piirangud.

Starfieldil on tohutu maailm, kus on sadu avastamisülesandeid, kosmoselaevu, tulnukate olendeid ja planeete. Konks on selles, et suur osa sisust on loodud protseduuriliselt, mitte arendajate käsitsi valmistatud. Mängu süvenedes hakkavad mängijad märkama korduvaid elemente, nagu identsed eelpostid erinevate NPC-dega või sarnased erinevate nimedega taimed.

Üks konkreetne muster, millega mängijad on kokku puutunud, on surnud loomade olemasolu. Eelpostide loomiseks asukohti otsides komistavad mängijad surnud tulnukate hunnikutesse, sageli suurte kivide või moodustiste läheduses. Selle nähtuse põhjus selgub mängu ökosüsteemi uurides.

Starfieldis asustavad planeete erinevad võõrliigid, sealhulgas taimtoidulised ja kiskjad. Probleem seisneb röövloomade agressiivses olemuses, kes rändavad karjades ringi ja hävitavad kiiresti nõrgemad taimtoidulised. Kui mängijad neid kohtumisi jälgivad, on nad tunnistajaks rahumeelsete rohusööjate karjadele, mida mõned võimsad kiskjad hävitavad. See tasakaalustamata dünaamika põhjustab surnud loomade hunnikuid, mis on mängu planeetidel laiali.

Lisaks on mängijad märganud ka korduvat sisu peale surnud loomade olemasolu. Erinevate planeetide olendite käitumine ja omadused on sarnased, mis toob kaasa korduvuse tunde ja ainulaadsete kogemuste puudumise. Nende olendite ja keskkondade tundmine summutab Starfieldi tohutu galaktika uurimise elevust.

Kuigi Starfieldi protseduuriline generatsioon võimaldab avardavat ja mitmekesist universumit, kaasneb sellega ka korduva sisu puudus. Mängijad ihkavad Bethesda varasemate pealkirjade, nagu Fallout 3 ja Skyrim, eristuvamate ja käsitsi valmistatud maailmade järele. Sellegipoolest pakub Starfield jätkuvalt kaasahaaravat kosmose-RPG-kogemust, mis võlub mängijaid oma suure ulatuse ja uurimisvõimalustega.

Allikad: Bethesda Games Studio