Riot Gamesi strateegia League of Legendsi ajutiste mängurežiimide taga

League of Legendsi looja Riot Games on aastate jooksul tutvustanud mitmeid mängurežiime. Kuigi mõned on muutunud mängu püsivateks täiendusteks, on teised ainult ajutiselt ilmunud. See tõstatab küsimuse, miks kulutab Riot aega, et arendada mängurežiime, mis ei püsi.

Üks hiljutistest mängurežiimidest, mida Riot tutvustas, on Arena, 2v2v2v2 režiim, kus meeskonnad osalevad kiiretes ja kaootilistes kokkupõrgetes. Mängu jooksul saavad mängijad metsikuid täiendusi, mis muudavad nende mängustiili. Vaatamata sellele, et Arena oli mängijate poolt hästi vastu võetud, oli Arena saadaval vaid piiratud aja kuni selle naasmiseni detsembris. See oli aga osa Rioti tahtlikust strateegiast.

Riot Gamesi mängutootja Eduardo Cortejoso selgitas, et varasemaid režiime mõõdeti konkreetsete kriteeriumide alusel, nagu mängutunnid või ostud konto kohta. Arena puhul soovis Riot seda aga kasutada võimalusena mängijate usalduse taastamiseks. Seda otsust mõjutas League of Legendsi aasta alguses äkiline olukord.

Arena pidi olema osa suurematest jõupingutustest, et käsitleda fännide kaebusi stagnatsiooni ja mängukogemuse languse kohta. Liiga meeskonna eesmärk oli luua režiim, mida saaks järgmistes iteratsioonides edasi arendada. Nad tahtsid säilitada meeskonnaaspekti, mis teeb liiga nauditavaks, mis viis nad 2v2 formaadile. See võimaldab meeskonnale orienteeritud kogemust, vähendades samal ajal takistusi kvaliteetsele mängule.

Kuigi Arena kadus pärast esialgset käitamist kliendi juurest, on hea uudis see, et see naaseb koos Nexus Blitziga. Arena järgmine versioon sisaldab muudatusi ja uusi pöördeid, näiteks täiendavaid täiendusi, millega mängijad saavad katsetada. See peegeldab nihet selles, kuidas Riot läheneb ajutistele mängurežiimidele, eesmärgiga uurida väheteenindatud vaatajaskondi ja täita täitmata ootusi.

Cortejoso tunnistab, et see lähenemisviis võib teenida vähem mängijaid, kuid loodab, et see toob kaasa laiema mängijakogemuse. Riot kavatseb järgmistel aastatel keskenduda rohkem õppimisele ja režiimidega katsetamisele, võttes omaks kergema arengu lähenemisviisi.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Riot Gamesi strateegia ajutiste mängurežiimide, nagu Arena League of Legends, taga on kahekordne. Esiteks on see võimalus mängijate usalduse taastamiseks ja probleemide lahendamiseks. Teiseks võimaldab see Riotil uurida uusi ideid, sihtida konkreetseid sihtrühmi ja luua mitmekesist mängijakogemust. Kuigi need režiimid ei pruugi jäädavalt püsima, aitavad need kaasa League of Legendsi jätkuvale arengule.