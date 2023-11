Kas Apple kavatseb nutikate rõngaste tööstuses revolutsiooni teha?

Kui inimesed mõtlevad kantavatele treeningujälgijatele, tulevad sageli meelde sellised nutikellad nagu Apple Watch Series 9. Need seadmed pakuvad mitmesuguseid tervise ja treeningu jälgimise funktsioone koos märguannete ja rakendustega. Kuid tervisetehnoloogia maailmas on tõusev trend: nutikad ehted, eriti nutikad sõrmused. Kuigi üks populaarsemaid praegu saadaolevaid nutisõrmuseid on Oura Ring, mis nõuab väärtusliku teabe saamiseks lisatasu tellimust, on paljudel küsimus, kas Apple siseneb sellele turule.

Selgub, et Apple on juba mõnda aega töötanud nutikate rõngaste tehnoloogia kallal, mida tõendavad "elektroonilise ringarvutusseadme" patendid. Need patendid pakuvad Apple'i nutika rõnga jaoks erinevaid võimalusi, sealhulgas puutetundliku ekraani ja haptilise tagasisidega mini Apple Watchi, aga ka funktsioone, mis integreeritakse Apple'i segareaalsusega peakomplektiga Vision Pro. Mõned neist patentidest uurivad isegi Apple Watchis leiduvate liigutustega sisendit ja haptilisi märguandeid.

Apple'i nutikas sõrmus võib kõrvaldada mõned Apple Watchi piirangud, näiteks selle mahukuse, kui seda kanda üleöö une jälgimiseks. Paljud inimesed eelistavad magades minimaalset varianti, mistõttu on nutikas sõrmus ideaalne alternatiiv. Lisaks võivad Apple'i teadmised disaini- ja moealaste partnerluste alal, nagu näiteks Hermèsiga Apple Watchi jaoks, anda tulemuseks nutika rõnga, mis ühendab esteetika ja funktsionaalsuse.

Lisaks võib Apple'i nutisõrmuse integreerimine otse rakendusega Fitness või Health kaotada tellimuse tellimise vajaduse, pakkudes kasutajatele juurdepääsu väärtuslikele terviseandmetele ilma lisakuludeta. See eristaks Apple'i nutikat sõrmust sellistest konkurentidest nagu Oura Ring, mis nõuavad tellimusi, et oma täielikku potentsiaali avada.

Ehkki pole kindel, kas Apple annab tegelikult välja nutika sõrmuse või muutuvad need patendid tõeliseks tooteks, on ettevõttel tootekategooriate revolutsiooniliselt muutnud. Apple Watch näitas nutikellade teed ja Apple'i nutikas rõngas võib tööstusele sarnase mõju avaldada. Olenemata sellest, kas seda kasutatakse ainult sisendiks koos muu Apple'i riistvaraga või sisaldab see tulevikus tervise jälgimise andureid, on Apple'i nutikas rõngas märkimisväärne potentsiaal.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Mis on nutikas ring?

Nutikas sõrmus on kantav seade, mis ühendab endas tehnoloogia ja ehted. Tavaliselt pakub see selliseid funktsioone nagu tegevuse jälgimine, teatised ja muud nutikad funktsioonid.

2. Mis on Oura sõrmus?

Oura Ring on populaarne nutikas sõrmus, mis on tuntud oma tervise ja une jälgimise võimaluste poolest. Teatud funktsioonidele ja andmetele juurdepääsuks on vaja tasulist tellimust.

3. Kas Apple'il on nutirõnga patendid?

Jah, Apple on esitanud patendid "elektroonilise ringarvutusseadme" jaoks, mis viitab sellele, et ettevõte uurib nutika rõnga vabastamise võimalust.

4. Kas Apple'i nutikas ring saab integreerida rakendusega Fitness või Health?

Kui Apple peaks nutika rõnga välja laskma, võiks see potentsiaalselt integreeruda otse rakendusega Fitness või Health, pakkudes kasutajatele juurdepääsu terviseandmetele ilma tellimust vajamata.

5. Kas Apple'i nutirõngas muudab tööstust revolutsiooniliseks?

Kuigi pole kindel, kas Apple annab välja nutika sõrmuse, on ettevõte tutvustanud selliseid murrangulisi tooteid nagu Apple Watch. Kui Apple siseneb nutikate rõngaste turule, võib see tööstusele märkimisväärselt mõjutada.