Miks Walgreens ja Walmart alustavad Waliga?

Jaemüügihiiglaste tohutul maastikul torkavad silma kaks silmapaistvat nime: Walgreens ja Walmart. Mõlemast ettevõttest on saanud tuntud nimi, kuid kas olete kunagi mõelnud, miks nad mõlemad algavad sõnaga "Wal"? Kas see on lihtsalt kokkusattumus või on selle taga sügavam tähendus? Sukeldume nende jaemüügihiiglaste ajalukku ja päritolu, et leida vastus.

Walgreensi päritolu:

Walgreensi, populaarse apteegiketi asutas 1901. aastal Charles R. Walgreen. Nimetus "Walgreen" lühendati nimeks "Walgreens", et seda oleks lihtsam hääldada ja meelde jätta. S-tähe lisamine oli 20. sajandi alguses levinud tava, et luua eristuvam ja äratuntavam kaubamärgi nimi.

Walmarti sünd:

Walmartiga on seevastu veidi teistsugune lugu. Jaemüügihiiglase asutas 1962. aastal Sam Walton. Kui Walton oma esimese poe avas, pani ta sellele nimeks "Waltoni viis ja peenraha". Kuna aga ettevõte laienes ja uusi asukohti avas, muudeti nimi 1969. aastal lõpuks Walmartiks. Omastavast tähest "s" loobumise otsus tehti selleks, et näidata, et Walmart ei ole ainult ühe mehe pood, vaid bränd, mis kuulus. kõigile.

FAQ:

K: Kas Walgreensi ja Walmarti vahel on seos?

V: Vaatamata sellele, et mõlemad ettevõtted algavad sõnaga "Wal", puudub Walgreensi ja Walmarti vahel otsene seos. Need on eraldiseisvad üksused, millel on erinevad asutajad ja ärimudelid.

K: Miks alustavad paljud jaekauplused sõnaga "Wal"?

V: "Wal" kasutamine jaekaupluste nimedes on sageli viis äratuntava ja meeldejääva kaubamärgi loomiseks. See ei piirdu Walgreensi ja Walmartiga; teiste näidete hulka kuuluvad Wal-Mart (Walmartist erinev ettevõte), Wal-Burgers ja Wal-Flowers.

K: Kas ettevõtte nimes sõna „Wal” kasutamiseks on muid põhjuseid?

V: Kuigi lõplikku vastust pole, spekuleerivad mõned, et sõna "Wal" kasutamine võib tekitada usaldust ja usaldusväärsust, kuna see kõlab sarnaselt sõnaga "hästi". Lisaks võis see olla viis austust avaldada asutajate nimedele, nagu Walgreen ja Walton.

Kokkuvõtteks võib öelda, et sõna "Wal" kasutamine jaemüügihiiglaste, nagu Walgreens ja Walmart, nimedes ei ole pelgalt juhus. See on asutajate teadlik valik, et luua meeldejäävaid ja äratuntavaid kaubamärke. Kuigi kahe ettevõtte vahel puudub otsene seos, on nad mõlemad muutunud oma tööstusharu ikooniks. Nii et järgmine kord, kui Walgreensist või Walmartist möödute, teate nende nimede taga olevat lugu.