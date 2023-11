By

Miks mul on tunne, et mu kurku on kogu aeg lima kinni jäänud?

Kas tunnete sageli tunnet, et lima on kurku kinni jäänud, isegi kui teil pole nohu ega allergiat? See püsiv tunne võib olla üsna tüütu ja võib panna teid mõtlema, mis seda võib põhjustada. Uurime mõnda võimalikku põhjust selle ebamugavuse taga ja kuidas saate leevendust leida.

Üks levinud põhjus, miks lima tunne kurgus, on nina tilgutamine. See juhtub siis, kui liigne lima ninast tilgub kõri taha. Selle võivad vallandada allergiad, põskkoopapõletikud või isegi ilmastikumuutused. Ninajärgne tilkumine võib tekitada tunde, et teie kurku koguneb pidevalt lima, mis põhjustab ebamugavustunnet ja vajadust sageli kurku puhastada.

Teine võimalik seletus on happe refluks, tuntud ka kui gastroösofageaalne reflukshaigus (GERD). Kui maohape voolab tagasi söögitorusse, võib see ärritada kurku ja põhjustada liigset lima tootmist. See võib tekitada kurgus tüki või lima tunde.

Lisaks võivad sellele probleemile kaasa aidata teatud elustiili tegurid. Näiteks suitsetamine võib ärritada kurku ja suurendada lima tootmist. Keskkonnategurid, nagu kuiv õhk või kokkupuude saasteainetega, võivad samuti põhjustada kurgu ärritust ja lima kogunemise tunnet.

Kui teil esineb see sümptom sageli, on soovitatav täpse diagnoosi saamiseks pöörduda tervishoiutöötaja poole. Nad saavad hinnata teie sümptomeid, haiguslugu ja teha kõik vajalikud testid, et teha kindlaks põhjus.

FAQ:

K: Kas ärevus või stress võivad põhjustada lima tunnet kurgus?

V: Jah, ärevus ja stress võivad põhjustada kurgu ebamugavustunnet ja lima tunnet. Need emotsioonid võivad põhjustada suurenenud lihaspinget kurgus, põhjustades tükilaadset tunnet.

K: Kas on olemas koduseid abinõusid limatunde leevendamiseks kurgus?

V: Rohke vedeliku joomine, niisutaja kasutamine ja ärritavate tegurite, nagu suits või tugevad lõhnad, vältimine võib aidata ebamugavust leevendada. Ajutist leevendust võib pakkuda ka sooja soolase veega kuristamine või käsimüügis olevate soolalahuste ninaspreide kasutamine.

K: Millal peaksin selle sümptomi tõttu arsti poole pöörduma?

V: Kui lima tunne kurgus püsib pikema aja jooksul, sellega kaasnevad muud sümptomid või see mõjutab oluliselt teie igapäevaelu, on soovitatav edasiseks hindamiseks konsulteerida tervishoiutöötajaga.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kurku kinni jäänud lima tundel võivad olla erinevad põhjused, sealhulgas ninatilkumise järgne, happe refluks ja elustiili tegurid. Aluspõhjuse väljaselgitamine on ülioluline sobiva ravi leidmiseks ja sellest häirivast aistingust vabanemiseks.