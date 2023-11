Miks Warren Buffett Walmarti müüs?

Üllatava sammuna müüs legendaarne investor Warren Buffett hiljuti kogu oma osaluse maailma ühes suurimas jaemüügihiiglases Walmartis. See otsus on pannud paljud investorid ja analüütikud mõtlema Buffetti sammu põhjuste üle. Lõppude lõpuks oli Buffetti Berkshire Hathaway olnud Walmarti pikaajaline investor, hoides aktsiaid üle 20 aasta. Niisiis, mis ajendas selle järsu strateegiamuutuse?

Üks võimalik põhjus Buffetti otsusele võib olla jaekaubanduse muutuv maastik. Viimastel aastatel on traditsioonilised jaemüüjad, nagu Walmart, seisnud silmitsi ägeda konkurentsiga e-kaubanduse hiiglastega nagu Amazon. Interneti-ostlemise kasv on häirinud jaemüügisektorit, mis on põhjustanud paljude traditsiooniliste jaemüüjate müügi ja kasumi vähenemise. Buffett, kes on tuntud oma võime eest märgata pikaajalisi suundumusi, võis ära tunda väljakutsed, millega Walmart selles uues jaemüügikeskkonnas silmitsi seisab.

Teine tegur, mis võis Buffetti otsust mõjutada, on Walmarti viimaste aastate aeglane kasv. Vaatamata oma turguvalitsevale positsioonile jaemüügisektoris on Walmart näinud vaeva märkimisväärse tulude kasvuga. See nõrk jõudlus võis panna Buffetti kahtluse alla ettevõtte võimes teenida oma investeeringult märkimisväärset tulu.

Lisaks on Buffett tuntud selle poolest, et eelistab ettevõtteid, millel on tugevad konkurentsieelised ja vastupidavad vallikraavid. Kuigi Walmartil on oma ulatuse ja ulatusliku tarneahela tõttu lai vallikraav, ei pruugi sellel olla samaväärset konkurentsieelist kui mõnel Buffetti muudel investeeringutel. Jaekaubanduses valitseb tihe konkurents ning Walmarti marginaalid on olnud hinnasõdade ja e-kaubandusse tehtud investeeringute suurenemise tõttu surve all.

FAQ:

K: Mis on panus?

V: Investeerimise kontekstis viitab osalus üksikisiku või juriidilise isiku osalusele ettevõttes. See näitab aktsiate arvu või omandiprotsenti konkreetses ettevõttes.

K: Mis on Berkshire Hathaway?

V: Berkshire Hathaway on Warren Buffetti juhitud rahvusvaheline konglomeraadi valdusettevõte. See omab mitmesuguseid ettevõtteid ja investeeringuid erinevatesse tööstusharudesse, sealhulgas kindlustus, raudteed, kommunaalteenused ja tarbekaubad.

K: Mis on vallikraav?

V: Investeerimisel viitab vallikraav jätkusuutlikule konkurentsieelisele, mis võimaldab ettevõttel säilitada oma turupositsiooni ja tõrjuda konkurentsi. See võib olla kaubamärgi tuntuse, patentide, mastaabisäästu või muude tegurite kujul, mis muudavad konkurentide jaoks keeruliseks ettevõtte edu korrata või ületada.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Warren Buffetti otsus müüa oma osalus Walmartis võis olla tingitud murest muutuva jaekaubandusmaastiku, Walmarti aeglase kasvu ja ettevõtte konkurentsipositsiooni pärast. Nutika investorina hindab Buffett pidevalt oma investeeringuid ning teeb turu ja üksikute ettevõtete hinnangu põhjal kohandusi.