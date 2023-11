Miks Walmarts USA-s suletakse?

Viimastel aastatel on kogu USA-s olnud märgatav Walmarti kaupluste sulgemise trend. See on pannud paljud inimesed mõtlema, miks need kunagi edukad jaemüügihiiglased oma uksed sulgevad. Kuigi iga sulgemise kohta ei ole ühest vastust, mõjutavad seda nähtust mitmed tegurid.

Walmarti sulgemise üks peamisi põhjusi on nihe veebipoodide poole. Seoses e-kaubanduse hiiglaste, nagu Amazon, tõusuga otsustab üha rohkem tarbijaid teha oma oste veebis, mitte külastada füüsilisi poode. See tarbijakäitumise muutus on viinud tavaliste jaemüüjate, sealhulgas Walmarti, jalakäijate liikluse ja müügi vähenemiseni.

Teine tegur on turu küllastumine. Walmart on olnud jaekaubanduses domineeriv jõud aastakümneid, avades kauplusi lugematutes kohtades üle kogu riigi. Kuna aga turg on Walmarti poodidest üleküllastunud, võib ettevõte oma tegevuse optimeerimiseks ja kasumlikumatele piirkondadele keskendumiseks otsustada kehvemini toimivad asukohad sulgeda.

Lisaks mängivad kaupluste sulgemisel rolli muutuv demograafia ja majandustingimused. Kuna elanikkond nihkub ja kogukonnad arenevad, võivad mõned Walmarti poed sattuda piirkondadesse, kus rahvaarv väheneb või majandus on raskustes. Sellistel juhtudel ei pruugi ettevõttel olla enam rahaliselt tasuv neid poode lahti hoida.

FAQ:

K: Mitu Walmarti kauplust on viimastel aastatel suletud?

V: Kuigi täpne arv on erinev, on hinnanguliselt viimastel aastatel USA-s suletud sadu Walmarti poode.

K: Kas kõik Walmarti sulgemised on tingitud veebiostudest?

V: Ei, kuigi veebis ostlemine on oluline tegur, aitavad kaupluste sulgemisele kaasa ka muud põhjused, nagu turu küllastumine ja muutuv demograafia.

K: Kas kõik Walmarti poed suletakse lõpuks?

V: On ebatõenäoline, et kõik Walmarti poed suletakse. Ettevõte jätkab kohanemist muutuvate tarbijatrendidega ja investeerib e-kaubandusse, et püsida jaekaubanduses konkurentsivõimelisena.

K: Mis juhtub töötajatega, kui Walmarti pood suletakse?

V: Kui Walmarti pood suletakse, pakub ettevõte tavaliselt mõjutatud töötajatele võimalust minna ümber lähedalasuvatesse asukohtadesse. Mõnel juhul võidakse töötajatele pakkuda lahkumishüvitisi või abi uue töö leidmisel.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Walmarti kaupluste sulgemine USA-s võib olla tingitud erinevatest teguritest, sealhulgas veebipoodide arvu suurenemisest, turu küllastumisest ja muutuvast demograafiast. Kuigi see suundumus võib mõne jaoks olla murettekitav, jätkab Walmart arenemist ja kohanemist muutuva jaemüügimaastikuga, et tagada oma pikaajaline edu.