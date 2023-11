Miks Waltonid nii rikkad on?

Rikkumise ja varanduse vallas kõlavad vähesed nimed nii tugevalt vastu kui Waltonid. Üle 200 miljardi dollari suuruse netoväärtusega Waltoni perekond on end tõestanud kui üks jõukamaid perekondi maailmas. Aga mis täpselt on nende tohutu rikkuse allikas? Süveneme Waltonite rikkuste taga olevasse loosse.

Waltonid võlgnevad oma tohutu varanduse peamiselt tänu sellele, et nad kuulusid 1962. aastal Sam Waltoni poolt asutatud rahvusvahelisele jaemüügiettevõttele Walmart. Walmartist on saanud maailma suurim jaemüüja, millel on tuhandeid poode üle maailma. Ettevõtte edu taga on odav ärimudel, mis keskendub igapäevaste toodete pakkumisele taskukohase hinnaga.

Sam Waltoni järglastena pärisid Waltonid olulise osa Walmarti aktsiatest. Nende rikkus kasvas hüppeliselt, kui ettevõte laienes ja õitses nende juhtimise all. Tänapäeval omab perekond kollektiivselt umbes 50% Walmarti aktsiatest, mis võimaldab neil avaldada märkimisväärset kontrolli ettevõtte tegevuse ja finantsotsuste üle.

FAQ:

K: Kuidas Waltonid nii rikkaks said?

V: Waltonite rikkus tuleneb peamiselt nende omandist Walmartis, maailma suurimas jaemüüjas.

K: Mis on Walmarti ärimudel?

V: Walmart keskendub soodsate toodete pakkumisele, kasutades odavat ärimudelit.

K: Kui palju Walmartist Waltonid omavad?

V: Waltonitele kuulub kollektiivselt umbes 50% Walmarti aktsiatest.

K: Kuidas Walmart nii edukaks sai?

V: Walmarti edu põhjuseks võib pidada rõhuasetust igapäevaste toodete pakkumisele taskukohaste hindadega.

Kuigi Walmart jääb Waltonite rikkuse peamiseks allikaks, on nad aastate jooksul ka oma investeeringuid mitmekesistanud. Perekond on investeerinud erinevatesse sektoritesse, sealhulgas kinnisvarasse, rahandusse ja kunsti. Nende investeeringud on nende niigi märkimisväärset varandust veelgi tugevdanud.

Väärib märkimist, et Waltonite tohutu rikkus pole olnud vastuoluline. Kriitikud väidavad, et Walmarti edu on tulnud väikeettevõtete ja töötajate õiguste arvelt. Ettevõte on seisnud silmitsi süüdistustega madalate palkade, halbade töötingimuste ja ametiühinguvastase tegevuse kohta. Need küsimused on tekitanud arutelusid sissetulekute ebavõrdsuse ja Walmarti äritavade eetika üle.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Waltonite uskumatu jõukuse põhjuseks on nende omandiõigus maailma suurimas jaemüüjas Walmartis. Tänu oma aktsiatele ettevõttes on perekond kogunud varanduse, mis on võimaldanud neil investeeringuid mitmekesistada ja saada üheks rikkamaks perekonnaks planeedil. Nende edu pole aga olnud kriitikata, kuna Walmarti äritavad on olnud kontrolli all ja tekitanud muret töötajate õiguste pärast.