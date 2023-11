Kes oli vaene talunik, kes lõi Walmarti?

Põnevas jaemüügimaailmas on vähestel nimedel sama suur kaal kui Walmartil. Oma tohutu kohaloleku ja ülemaailmse haardega on raske ette kujutada, et see jaemüügihiiglane oli kunagi alandliku taluniku vaimusünnitus. Sam Walton, mees Walmarti impeeriumi taga, alustas 1962. aastal ühe kauplusega ja muutis selle maailma suurimaks jaemüüjaks.

29. märtsil 1918 Oklahomas Kingfisheris sündinud Sam Walton kasvas üles suure depressiooni ajal. Ta õppis töökuse ja kokkuhoidlikkuse väärtust juba varases nooruses, kuna tema pere nägi vaeva, et ots otsaga kokku tulla. Pärast II maailmasõja ajal sõjaväeteenistust asus Walton tegelema jaemüügiga, avades oma esimese sordipoe Newportis, Arkansase osariigis.

1962. aastal avas Walton esimese Walmarti poe Arkansase osariigis Rogersis. Olles keskendunud maakogukondadele taskukohaste kaupade pakkumisele, sai Waltoni nägemus kiiresti tuntuks. Ta tutvustas uuenduslikke tavasid, nagu suuremahulised ostud ja agressiivsed hinnastrateegiad, mis võimaldasid tal pakkuda konkurentidest madalamaid hindu.

FAQ:

K: Mis on Walmart?

V: Walmart on rahvusvaheline jaemüügiettevõte, mis haldab hüpermarketite, soodushinnaga kaubamajade ja toidupoodide ketti.

K: Kuidas sai Sam Walton edukaks?

V: Sam Waltoni edu võib seostada tema lakkamatu keskendumisega taskukohaste kaupade pakkumisele, uuenduslikele äristrateegiatele ja sügavale jaekaubanduse mõistmisele.

K: Kuidas kasvas Walmart globaalseks ettevõtteks?

V: Walmarti kasvu põhjuseks võib olla tema laienemisstrateegia, mis hõlmas uute kaupluste avamist, olemasolevate jaekettide omandamist ja laienemist rahvusvaheliselt.

K: Mis on sordipood?

V: Sordipood on jaemüügiettevõte, mis müüb laias valikus odavaid majapidamistarbeid, rõivaid ja muid kaupu.

Sam Waltoni pühendumus klientide rahulolule ja tema võime kohaneda muutuvate turusuundumustega ajendas Walmarti kasvu. Täna opereerib Walmart enam kui 11,000 27 kauplust XNUMX riigis, mis annavad tööd miljonitele inimestele üle maailma. Vaatamata oma tohutule edule ei unustanud Walton kunagi oma tagasihoidlikku algust vaese põllumehena. Tema pärand elab edasi, kuna Walmart jätkab jaekaubandusmaastiku kujundamist kogu maailmas.