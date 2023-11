By

Kes oli esimene Sams või Costco?

Laoklubide maailmas on kaks hiiglast kõrgel kohal: Sam's Club ja Costco. Need jaemüügihiiglased on muutunud hulgiostlemise sünonüümiks, pakkudes klientidele võimalust osta suurtes kogustes soodushinnaga. Kes aga sillutas esimesena teed sellele osturevolutsioonile?

Walmarti osakond Sam's Club asutati 1983. aastal. Walmarti asutaja Sam Waltoni vaimusünnitus Sam's Club loodi selleks, et teenindada väikeettevõtete omanikke ja üksikisikuid, kes soovivad säästa raha, ostes kaupu hulgi. Oma liikmelisusel põhineva mudeliga saavutas Sam's Club kiiresti populaarsuse ja sai üldtuntuks.

See-eest on samuti 1983. aastal asutatud Costco tekkelugu veidi erinev. Algselt tuntud kui Price Club, oli see jaekaubanduse pioneeri Sol Price'i vaimusünnitus. Hinnaklubi eesmärk oli pakkuda väikeettevõtetele juurdepääsu taskukohastele kaupadele. 1993. aastal ühines Price Club Costcoga ja ettevõte võttis kasutusele Costco Wholesale Corporationi nime, mida me täna tunneme.

Niisiis, kes oli esimene? Tehniliselt asutati nii Sam's Club kui ka Costco samal aastal. Kuid Sam's Club avas oma esimese laoklubi paar kuud enne Price Clubi, andes sellele esimesena turule jõudmise osas kerge eelise.

FAQ:

K: Mis on laoklubi?

V: Laoklubi on teatud tüüpi jaekauplus, mis pakub klientidele võimalust osta kaupu lahtiselt soodushinnaga. Need poed nõuavad tavaliselt oma toodetele ja teenustele juurdepääsuks liikmelisust.

K: Mis on liikmelisusel põhinev mudel?

V: Liikmelisusel põhinev mudel on äristrateegia, mille puhul kliendid maksavad teatud poe või organisatsiooni liikmeks saamise eest tasu. Vastutasuks saavad liikmed juurdepääsu eksklusiivsetele toodetele, teenustele ja allahindlustele.

K: Kas Sam's Club ja Costco on ainsad laoklubid?

V: Kuigi Sam's Club ja Costco on tuntuimad laoklubid, on turul ka teisi tegijaid, nagu BJ's Wholesale Club ja erinevad piirkondlikud laoklubid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et nii Sam's Club kui ka Costco mängisid laoklubide kontseptsiooni kasutuselevõtuga inimeste ostlemisviiside revolutsiooni muutmisel keskset rolli. Kuigi Sam's Club avas oma uksed paar kuud enne Price Clubi, on mõlemal ettevõttel olnud jaekaubandusele märkimisväärne mõju ja nad jätkavad jõudsalt ka täna. Olenemata sellest, kas olete Sam's Clubi lojaalne liige või pühendunud Costco ostja, ei saa eitada, millist mõju need laoklubid on avaldanud meie ostlemisele.