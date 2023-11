Kellele veel Walmart kuulub?

Jaemüügihiiglaste pidevalt areneval maastikul on Walmart püsinud domineeriva jõuna aastakümneid. Oma laialivalguva kaupluste võrgustiku ja veebis kohalolekuga on ettevõte muutunud taskukohaste ostude sünonüümiks. Aga kellele see jaemüügi behemot täpselt kuulub?

Walmart on börsil kaubeldav ettevõte, mis tähendab, et selle omandiõigus jaguneb paljude aktsionäride vahel, kes omavad ettevõtte aktsiaid. Viimaste saadaolevate andmete kohaselt kuulub Walmarti asutaja Sam Waltoni järeltulijatele Waltoni perekond endiselt märkimisväärne osa ettevõttest. Tegelikult peetakse neid Walmarti osaluse tõttu maailma üheks jõukamaks perekonnaks.

Waltoni perekonna omand on peamiselt Walton Enterprises LLC, pereettevõte, mis haldab nende Walmarti aktsiaid. Kuigi nende täpset omandiprotsenti avalikult ei avaldata, on see hinnanguliselt umbes 50%. See annab neile märkimisväärse mõju ettevõtte juhtimisele ja otsustusprotsessidele.

FAQ:

K: Mis on börsil noteeritud ettevõte?

V: Börsil kaubeldav ettevõte on ettevõte, mille omandiõigus on jagatud aktsiateks, mida avalikkus saab börsidel osta ja müüa.

K: Kes on Waltoni perekond?

V: Waltoni perekond on Walmarti asutaja Sam Waltoni perekond. Nad on mänginud olulist rolli ettevõtte kasvus ja edus ning on jätkuvalt peamised sidusrühmad.

K: Kuidas Waltonid Walmarti mõjutavad?

V: Waltoni perekonnal on oma olulise osaluse tõttu märkimisväärne mõju Walmarti strateegilistele otsustele, juhatuse ametisse nimetamisele ja üldisele juhtimisele.

Kuigi Waltoni perekonnal on suur osalus, on oluline märkida, et Walmarti omandiõigus ei piirdu nendega. Ülejäänud osalus jaguneb institutsionaalsete investorite, investeerimisfondide ja üksikaktsionäride vahel. See mitmekesine omandistruktuur tagab, et Walmart on vastutav paljude sidusrühmade ees.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Waltoni perekonnal on endiselt oluline osalus Walmartis, kuid ettevõtte osalus on hajutatud erinevate aktsionäride vahel. Kuna jaekaubandusmaastik areneb edasi, on huvitav näha, kuidas Walmart kohandub ja areneb oma aktsionäride ühisomandis.