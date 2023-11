By

Kellele kuulub suurem osa Walmartist?

Jaemüügimaailmas on Walmart suurärimees, domineerides turul oma ulatusliku kaupluste võrgustiku ja veebipõhise kohalolekuga. Kuid kas olete kunagi mõelnud, kellele see jaemüügihiiglane kuulub? Süveneme Walmarti omandistruktuuri ja avastame selle edu võtmeisikud.

Waltoni perekond: Walmarti enamusosalus on Walmarti asutaja Sam Waltoni järeltulijate Waltoni perekonna käes. 2021. aasta seisuga omab Waltoni perekond kollektiivselt umbes 50% Walmarti aktsiatest. See teeb neist USA jõukaima perekonna ja ühe maailma rikkaima perekonna. Perekonna rikkus tuleneb peamiselt nende osalusest Walmartis.

Teised aktsionärid: Kuigi Waltoni perekonnal on suurim osalus, on palju teisi aktsionäre, kellele kuulub osa Walmartist. Nende hulka kuuluvad institutsionaalsed investorid, nagu investeerimisfondid, pensionifondid ja muud investeerimisühingud. Lisaks võivad üksikinvestorid omada ka Walmarti aktsiaid aktsiaturu kaudu.

FAQ:

K: Mis on aktsionär?

V: Aktsionär on üksikisik või juriidiline isik, kes omab ettevõtte aktsiaid või aktsiaid. Aktsionäridel on ettevõttes finantshuvid ja nad võivad saada dividende või omada hääleõigust.

K: Millist kasu saavad aktsionärid aktsiate omamisest?

V: Aktsionärid saavad aktsiate omamisest kasu dividendide kaudu, mis moodustavad osa aktsionäridele jaotatavast ettevõtte kasumist. Samuti võivad nad kasu saada kapitali kallinemisest, kui aktsiate väärtus aja jooksul suureneb.

K: Kas keegi saab Walmarti aktsiaid osta?

V: Jah, igaüks saab osta Walmarti aktsiaid maaklerikonto kaudu. Aktsiatega kaubeldakse börsidel, näiteks New Yorgi börsil, märgisümboli "WMT" all.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Walmarti enamusosalus kuulub Waltoni perekonnale, kellele kuulub kollektiivselt umbes 50% ettevõtte aktsiatest. Jaemüügihiiglas omavad osalust ka teised aktsionärid, sealhulgas institutsionaalsed ja üksikinvestorid. Sellel omandistruktuuril on aastate jooksul olnud Walmarti kasvus ja edus oluline roll.