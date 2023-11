Kellele kuulub suurem osa Walmarti aktsiatest?

Jaemüügimaailmas on Walmart kolossaalne jõud, mis domineerib turul oma ulatusliku kaupluste võrgustiku ja veebipõhise kohalolekuga. Kuid kas olete kunagi mõelnud, kellele kuulub suurem osa Walmarti aktsiatest? Süveneme selle jaemüügihiiglase omandistruktuuri ja heidame valgust võtmeisikutele.

Omandi struktuur:

Walmart on börsil kaubeldav ettevõte, mis tähendab, et selle omandiõigus on jagatud paljude aktsionäride vahel, kes omavad ettevõtte aktsiaid. Neid aktsiaid ostetakse ja müüakse börsidel, näiteks New Yorgi börsil, mis võimaldab investoritel omada osa ettevõttest.

Waltoni perekond:

Waltoni perekond, kes on tuntud oma seotuse poolest Walmartiga, omab ettevõttes suurimat osalust. Sam Waltoni asutatud pere omandiõigus ulatub tagasi Walmarti loomise algusaegadesse. Praegu kuulub Waltoni perekonnale kollektiivselt ligikaudu 50% Walmarti käibelolevatest aktsiatest. See teeb neist enamusaktsionärid, avaldades olulist mõju ettevõtte tegevusele ja otsustusprotsessidele.

Institutsionaalsed investorid:

Peale Waltoni perekonna omavad Walmartis märkimisväärseid osalusi ka mitmed institutsionaalsed investorid. Nende hulka kuuluvad investeerimisfondid, pensionifondid ja muud investeerimisühingud. Märkimisväärsed Walmarti institutsionaalsed investorid on The Vanguard Group, BlackRock ja State Street Corporation. Need asutused haldavad fonde üksikute investorite nimel ja mängivad otsustavat rolli ettevõtte omandimaastiku kujundamisel.

FAQ:

1. Mis on aktsionär?

Aktsionär on üksikisik või juriidiline isik, kes omab ettevõtte aktsiaid. Aktsionäridel on ettevõtte edu vastu rahaline huvi ja neil on õigus saada osa selle kasumist, mida nimetatakse dividendideks.

2. Mis on börs?

Börs on turg, kus ostetakse ja müüakse avalikult kaubeldavate ettevõtete aktsiaid. See pakub investoritele platvormi väärtpaberitega kauplemiseks, tagades likviidsuse ja hinna avastamise.

3. Mille poolest erinevad institutsionaalsed investorid üksikinvestoritest?

Institutsionaalsed investorid haldavad suuri rahakogumeid mitme investori, näiteks pensionifondide või investeerimisfondide nimel. Üksikinvestorid seevastu investeerivad oma raha otse aktsiatesse või muudesse finantsinstrumentidesse.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Walmarti enamusosalus kuulub Waltoni perekonnale, kellel on ligikaudu 50% ettevõtte käibelolevatest aktsiatest. Walmarti omandistruktuuris mängivad olulist rolli ka institutsionaalsed investorid. Sellise ettevõtte nagu Walmart omanikudünaamika mõistmine annab väärtuslikku teavet selle otsustusprotsesside ja selle tulevikku kujundavate sidusrühmade kohta.