Kellele nüüd Costco kuulub?

Jaemüügihiiglaste maailmas on Costco Wholesale Corporation endale kahtlemata nime teinud. Oma suurte ladude ja hulgiostu mudeli poolest tuntud Costcost on saanud miljonite ostjate lemmikkoht kogu maailmas. Aga kellele see jaemüügijõujaam täpselt kuulub?

Praeguse seisuga on Costco suurimad aktsionärid selle institutsionaalsed investorid. Nende hulka kuuluvad investeerimisfondid, pensionifondid ja muud investeerimisühingud. Ettevõtte suurim institutsionaalne aktsionär on The Vanguard Group, kellele kuulub umbes 8% Costco käibelolevatest aktsiatest. Teised suuremad institutsionaalsed investorid on BlackRock, State Street Corporation ja Fidelity Investments.

Siiski on oluline märkida, et Costco on börsil kaubeldav ettevõte, mis tähendab, et selle omandiõigus on jaotatud paljude üksikute ja institutsionaalsete investorite vahel, kes omavad ettevõtte aktsiaid. See võimaldab kõigil, kellel on vahendeid investeerida, saada Costco osaliseks omanikuks.

FAQ:

K: Mida tähendab ettevõtte börsil kaubeldamine?

V: Kui ettevõte on avalikult kaubeldav, tähendab see, et selle aktsiad on üldsusele börsidel ostmiseks saadaval. See võimaldab üksikisikutel ja institutsionaalsetel investoritel osta ja müüa aktsiaid, saades ettevõtte osalisteks omanikeks.

K: Kas on asutajaliikmeid või perekondi, kellele kuulub endiselt märkimisväärne osa Costcost?

V: Ei, ei ole asutajaliikmeid ega perekondi, kellel on praegu märkimisväärne osa Costcost. Ettevõte on läinud üle börsil noteeritud ettevõtteks ja nüüd on omandiõigus jaotatud erinevate aktsionäride vahel.

K: Kas Costco omandiõigus võib aja jooksul muutuda?

V: Jah, Costco omandiõigus võib aja jooksul muutuda, kui aktsiaid börsil ostetakse ja müüakse. Investorid saavad oma osalust suurendada või vähendada, muutes potentsiaalselt ettevõtte omandistruktuuri.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi Costco omanik on mitmekesine üksik- ja institutsionaalsete investorite rühm, on selle suurimad aktsionärid praegu institutsionaalsed investorid, nagu The Vanguard Group. Börsil kaubeldava ettevõttena võib omandiline kuuluvus kõikuda, kuid ettevõte jääb laia aktsionäride baasiga jaemüügihiiglaseks.