Kellele kuulub 51% Walmartist?

Jaemüügihiiglaste maailmas on Walmart üks äratuntavamaid ja mõjukamaid ettevõtteid. Oma laia kaupluste võrgustiku ja mitmekesise tootevalikuga on Walmartist saanud miljonite ostjate nimi kogu maailmas. Kuid kas olete kunagi mõelnud, kellele kuulub selles jaemüügis enamusosalus? Süveneme Walmarti omanike struktuuri ja uurime, kellele kuulub 51% ettevõttest.

Omandi struktuur:

Walmart on börsil kaubeldav ettevõte, mis tähendab, et selle omandiõigus on jagatud paljude aktsionäride vahel, kes omavad ettevõtte aktsiaid. Praeguse seisuga ei oma ükski üksus ega üksikisik Walmartis 51% kontrolli. Selle asemel on omandiõigus hajutatud paljude institutsionaalsete ja üksikinvestorite vahel.

Suuremad aktsionärid:

Mõned Walmarti suuremad aktsionärid hõlmavad investeeringute haldusettevõtteid, pensionifonde ja investeerimisfonde. Need üksused haldavad oma klientide investeeringuid ja eraldavad osa oma portfellist Walmarti aktsiatele. Kuigi ühelgi aktsionäril ei ole enamusosalus, on mõned suurimad institutsionaalsed aktsionärid The Vanguard Group, BlackRock ja State Street Corporation.

Korduma kippuvad küsimused:

K: Kas Waltoni perekonnale kuulub märkimisväärne osa Walmartist?

V: Jah, Waltoni perekond, Walmarti asutaja Sam Waltoni järeltulijad, omab märkimisväärset osa ettevõtte aktsiatest. Nende ühine osalus ei küüni aga 51% piirini.

K: Kas Walmarti omandistruktuur võib tulevikus muutuda?

V: Jah, iga börsil kaubeldava ettevõtte omandistruktuur võib aja jooksul muutuda, kui aktsiaid börsil ostetakse ja müüakse. Iga oluline muutus omandisuhetes eeldab aga märkimisväärse hulga aktsiate omandamist või müümist.

K: Kas enamusomaniku puudumine mõjutab Walmarti otsustusprotsessi?

V: Ei, Walmarti otsustusprotsessi juhib selle direktorite nõukogu, mis koosneb aktsionäride valitud isikutest. Juhatus koos tegevjuhtkonnaga vastutab ettevõtte strateegiliste otsuste tegemise eest.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Walmartil pole ühtki omanikku, kellel oleks 51% kontrollosalus. Selle asemel on omandiõigus laialt hajutatud erinevate institutsionaalsete ja üksikaktsionäride vahel. Ettevõtte otsustusprotsessi ei mõjuta enamusomaniku puudumine, sest seda juhib selle juhatus.