Kes on Walmarti rivaal?

Jaekaubanduse maailmas on konkurents karm ja ettevõtted heitlevad pidevalt esikoha pärast. Mis puutub populaarseks nimeks saanud jaemüügihiiglase Walmarti, siis paljud mõtlevad, kes on selle suurim rivaal. Kuigi võistlusel on mitu kandidaati, paistab üks ettevõte Walmarti peamise konkurendina silma – Amazon.

Amazon: e-kaubanduse jõud

Amazon, mille Jeff Bezos asutas 1994. aastal, alustas veebiraamatupoena, kuid laiendas kiiresti oma pakkumist, et saada maailma suurimaks veebituruks. Aastate jooksul on Amazon plahvatuslikult kasvanud, mitmekesistades oma tootevalikut ja saanud ühest kohast kõike alates elektroonikast kuni toidukaupadeni. Oma suure valiku, konkurentsivõimeliste hindade ja mugavate tarnevõimalustega on Amazonist saanud jaekaubanduses arvestatav jõud.

Walmart vs Amazon: lahing jaemüügi ülemvõimu eest

Walmarti ja Amazoni vahelist rivaalitsemist kirjeldatakse sageli kui traditsioonilise tellise ja mördi jaemüügi ja e-kaubanduse hiiglase kokkupõrget. Kui Walmartil on tugev füüsiline kohalolek oma tuhandete kauplustega kogu maailmas, siis Amazon domineerib veebiturul. Mõlemad ettevõtted on teinud suuri investeeringuid oma tugevatesse külgedesse, et teiste ees eeliseid saavutada.

Walmart on suurendanud oma e-kaubanduse jõupingutusi, laiendanud oma veebiturgu ja täiustanud oma kohaletoimetamisteenuseid. Ettevõte on kasutanud ka oma tohutut kaupluste võrgustikku, et pakkuda mugavaid valikuid, nagu äärepealt järeletulemine ja kohaletoimetamine samal päeval.

Teisest küljest on Amazon füüsilisel jaemüügipinnal edusamme teinud. Whole Foods Marketi omandamine 2017. aastal tähistas Amazoni sisenemist toidutööstusesse, võimaldades tal konkureerida otseselt Walmarti toidupoega. Lisaks on Amazon katsetanud kassapidajateta kauplustega ja laiendanud oma Amazon Go kontseptsiooni.

FAQ

K: Kas Amazon on Walmarti ainus rivaal?

V: Kuigi Amazon on Walmarti peamine rivaal, on jaekaubanduses ka teisi konkurente, nagu Target, Costco ja Kroger.

K: Kellel on Walmarti ja Amazoni lahingus edumaa?

V: Walmarti ja Amazoni vaheline võitlus jaemüügi ülemvõimu pärast käib ja mõlemal ettevõttel on oma tugevad küljed. Walmartil on tugev füüsiline kohalolek, samas kui Amazon domineerib veebiturul. Selle rivaalitsemise tulemus pole veel kindlaks määratud.

K: Mille poolest erinevad Walmart ja Amazon oma ärimudelite poolest?

V: Walmart tegutseb peamiselt traditsioonilise jaemüüjana, millel on suur kaupluste võrgustik. Amazon seevastu on e-kaubanduse jõuallikas, mis tegutseb peamiselt veebis, kuid laieneb ka füüsilisele jaemüügile.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi Walmart seisab silmitsi erinevate jaemüüjatega, paistab Amazon oma peamise rivaalina silma. Nende kahe jaemüügihiiglase vaheline lahing jätkab tööstuse kujundamist, kusjuures iga ettevõte kasutab eelise saamiseks oma tugevaid külgi. Jaemüügimaastiku arenedes on põnev näha, kuidas see rivaalitsemine areneb ja kes lõpuks võitjana välja tuleb.