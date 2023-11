Kes on Waltoni pereliige rikkaim?

Rikkumise ja varanduse vallas on perekond Walton nimi, mis paistab silma. Waltonid, kes on tuntud oma seotuse poolest maailma suurima jaemüüja Walmartiga, on aastate jooksul kogunud uskumatult palju rikkust. Aga kes neist on kõige jõukam? Süveneme üksikasjadesse.

Sam Walton: Patriarh

Walmarti asutaja Sam Walton pani aluse perekonna tohutule rikkusele. Alustades ühest poest Arkansases 1962. aastal, ehitas ta jaemüügiimpeeriumi, mis muutis tööstuses revolutsiooni. Vaatamata oma edule ei ole Sam Walton siiski praegu perekonna kõige jõukam liige.

Jim Walton: Rikkaim Walton

Forbesi reaalajas miljardäride jälgija andmetel on Jim Waltonil praegu Waltoni jõukaima pereliikme tiitel. 1948. aastal sündinud Jim on Sam Waltoni noorim poeg. Ta päris olulise osa oma isa varandusest ja on teinud edukaid investeeringuid ka väljaspool Walmarti. Üle 70 miljardi dollari netoväärtusega Jim Walton on kahtlemata perekonna rikkuse püramiidi tipus.

FAQ

K: Kuidas Waltoni perekond oma varandust kogus?

V: Waltoni perekonna rikkus pärineb peamiselt Walmarti omandist. Ettevõtte kasvades ja laienedes kasvas ka nende varandus.

K: Kas Waltoni perekonnas on teisi jõukaid liikmeid?

V: Jah, Waltoni perekonnas on veel mitu liiget, kellel on märkimisväärne rikkus. Märkimisväärsed näited on Alice Walton, Sam Waltoni tütar ja Rob Walton, Sam Waltoni vanim poeg.

K: Kuidas on Jim Waltoni rikkus võrreldes teiste miljardäridega?

V: Jim Waltoni netoväärtus asetab ta maailma parimate miljardäride hulka. Samas pole ta maailma rikkaim inimene. Sellised tegelased nagu Jeff Bezos, Elon Musk ja Bernard Arnault ületavad teda endiselt jõukuse poolest.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi Sam Walton pani aluse perekonna jõukusele, on praegu kõige jõukama Waltoni pereliikme tiitel Jim Walton. Oma märkimisväärse pärandi ja edukate investeeringutega on Jim tõstnud perekonna varanduse uutesse kõrgustesse. Siiski on oluline märkida, et Waltoni perekond tervikuna on tänu nende seotusele Walmartiga ja nutikatele finantsotsustele jätkuvalt üks jõukamaid perekondi maailmas.