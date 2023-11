Kes on Walmarti omaniku õde?

Jaemüügimaailmas on Walmart hiiglane, domineerides selles valdkonnas oma tohutu kaupluste võrgu ja ülemaailmse kohalolekuga. Sam Waltoni poolt 1962. aastal asutatud jaemüügihiiglane on muutunud üldtuntuks, pakkudes laia valikut tooteid taskukohaste hindadega. Kuid kas olete kunagi mõelnud perekonnale selle jaemüügiimpeeriumi taga? Kes on Walmarti omaniku õde?

Walmarti omaniku õde on Alice Walton. 7. oktoobril 1949 sündinud Alice on Sam Waltoni ja Helen Waltoni ainus tütar. Ta on Waltoni pere noorim õde-vend, kuhu kuuluvad tema vennad Rob, Jim ja John. Kui tema vennad on mänginud olulist rolli Walmarti arendamisel ja laienemisel, on Alice teinud kunstimaailmas oma jälje.

Alice Walton on kunstikoguja ja filantroop. Tal on sügav kirg kunsti vastu ja ta on aastate jooksul kasutanud oma rikkust muljetavaldava kollektsiooni loomiseks. 2011. aastal avas ta Arkansase osariigis Bentonville'is Crystal Bridgesi Ameerika kunsti muuseumi. Muuseumis on laias valikus Ameerika kunstiteoseid, sealhulgas tuntud kunstnike, nagu Andy Warhol ja Norman Rockwell, teoseid.

FAQ:

K: Kuidas Alice Walton kunstiga tegeles?

V: Alice Waltonis tekkis huvi kunsti vastu juba noores eas. Ta õppis kolledžis kunstiajalugu ja on kunstiteoseid kogunud mitu aastakümmet.

K: Mis on Crystal Bridgesi Ameerika kunsti muuseum?

V: Crystal Bridgesi Ameerika kunsti muuseum on Alice Waltoni asutatud muuseum. Sellel on Ameerika kunstiteoste kogu ja see asub Arkansase osariigis Bentonville'is.

K: Mis on Alice Waltoni netoväärtus?

V: 2021. aasta seisuga on Alice Waltoni netoväärtus hinnanguliselt umbes 70 miljardit dollarit, mis teeb temast ühe rikkaima naise maailmas.

K: Kas Alice Walton on Walmartiga seotud?

V: Kuigi Alice Walton on Waltoni perekonna liige, ei osale ta aktiivselt Walmarti igapäevases tegevuses. Tema tähelepanu keskmes on eelkõige tema kunstikogu ja heategevuslikud ettevõtmised.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Walmarti omaniku õde Alice Walton on endale kunstimaailmas nime teinud. Kui tema vennad on Walmarti edus olulist rolli mänginud, on Alice jätkanud oma kirge kunsti vastu ja loonud tähelepanuväärse kollektsiooni. Oma filantroopia ja Crystal Bridges muuseumi loomise kaudu on ta avaldanud kunstikogukonnale püsivat mõju.