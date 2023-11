Kes on Walmarti rikkaim perekond?

Jaemüügimaailmas on Walmart kahtlemata levinud nimi. Oma laia kaupluste võrgustiku ja mitmekesise tootevalikuga on ettevõttest saanud ülemaailmne jaekaubandushiiglane. Kuid kas olete kunagi mõelnud, kes on selle jaemüügiimpeeriumi rikkaim perekond? Noh, ärge vaadake kaugemale kui Waltoni perekond.

Waltoni perekond, mille eesotsas on kadunud Sam Walton, on Walmartiga seotud jõukaim perekond. Sam Walton asutas Walmarti 1962. aastal ja sellest ajast alates on ettevõte plahvatuslikult kasvanud, muutes Waltoni perekonna üheks rikkaimaks perekonnaks maailmas. Tänapäeval pärineb perekonna rikkus peamiselt Walmarti osalusest.

Forbesi andmetel on Waltoni perekonna netoväärtus 2021. aasta seisuga hinnanguliselt umbes 247 miljardit dollarit. See vapustav näitaja asetab nad maailma jõukaimate perede hulka, edestades isegi Kochi ja Marsi perekondi. Perekonna rikkus on koondunud peamiselt nelja inimese kätte: Alice Walton, Jim Walton, Rob Walton ja Lukas Walton.

Alice Walton, Sam Waltoni tütar, on maailma rikkaim naine ja tema netoväärtus on ligikaudu 66 miljardit dollarit. Sam Waltoni teise poja Jim Waltoni netoväärtus on umbes 65 miljardit dollarit. Sam Waltoni vanima poja Rob Waltoni netoväärtus on ligikaudu 64 miljardit dollarit. Lõpuks on Sam Waltoni lapselapse Lukas Waltoni netoväärtus umbes 32 miljardit dollarit.

FAQ:

K: Kuidas Waltoni perekond oma rikkust kogus?

V: Waltoni perekonna rikkus pärineb peamiselt nende osalusest Walmartis. Ettevõtte kasvades ja laienedes kasvas ka nende rikkus.

K: Kas kõik Waltoni perekonna liikmed on Walmarti tegevusega seotud?

V: Kuigi mõned Waltoni perekonna liikmed on töötanud Walmartis juhtivatel kohtadel, ei osale kõik aktiivselt ettevõtte igapäevases tegevuses.

K: Kuidas on Waltoni perekonna jõukus võrreldes teiste jõukate peredega?

V: Waltoni perekond on maailmas üks jõukamaid perekondi, ületades netoväärtuse poolest isegi Kochi ja Marsi perekondi.

K: Millised muud ettevõtmised või investeeringud on Waltoni perekonnaga seotud?

V: Lisaks Walmarti osalusele on Waltoni perekond investeerinud mitmetesse teistesse ettevõtetesse ja heategevuslikesse ettevõtmistesse.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Waltoni perekond on oma osalusega Walmartis kogunud uskumatult palju rikkust, mis teeb neist ühe rikkaima perekonna maailmas. Nende edulugu annab tunnistust Walmarti kui globaalse jaemüügi jõujaama kasvust ja mõjust.

Mõisted:

– Jaemüük: kaupade müük tarbijatele kauplustes või veebiplatvormide kaudu.

– Netoväärtus: isiku varade koguväärtus, millest on maha arvatud tema kohustused.

– Osalus: osalus või osalus ettevõttes või organisatsioonis.

– Heategevuslik: seotud sooviga edendada teiste heaolu, tavaliselt heategevuslike annetuste või aktsioonide kaudu.