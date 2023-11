Kes on pere rikkaim laps?

Kes on rikkaim perelaps?

Äärmiselt rikkuse maailmas on mitu last, kes on sündinud kujuteldamatutesse rikkustesse. Need õnnelikud isikud on mõne planeedi jõukaima perekonna pärijad ja nende netoväärtus ületab sageli tervete rahvaste oma. Kes neist aga võib pretendeerida rikkaima perelapse tiitlile? Vaatame lähemalt.

Üks silmapaistev kandidaat sellele tiitlile on Alexandra Andresen, Norra töösturi Johan H. Andresen juuniori tütar. Vaid 24-aastase Alexandra netoväärtus on hinnanguliselt vapustav 1.4 miljardit dollarit. Tema rikkus pärineb tema perekonna tubakaärist Ferdist, mis on tegutsenud üle 150 aasta. Vaatamata oma tohutule varandusele on Alexandra otsustanud tegeleda oma kirgedega, sealhulgas ratsaspordi ja filantroopiaga.

Teine tähelepanuväärne kandidaat on Gustav Magnar Witzøe, Norra lõhekasvatusmagnaat Gustav Witzøe poeg. 27-aastaselt on Gustavi netoväärtus ligikaudu 3 miljardit dollarit. Tema isa ettevõte SalMar on üks maailma suurimaid tehistingimustes kasvatatud lõhe tootjaid. Gustav on oma varanduse abil investeerinud erinevatesse ettevõtmistesse, sealhulgas kinnisvara- ja tehnoloogiaidufirmadesse.

FAQ:

K: Mida tähendab "netoväärtus"?

V: Netoväärtus viitab üksikisiku varade, sealhulgas sularaha, investeeringute, kinnisvara ja muu väärtusliku vara koguväärtusele, millest on maha arvatud võimalikud võlad või kohustused.

K: Kuidas need isikud pärivad nii suuri varandusi?

V: Need inimesed on sündinud perekondadesse, mis on põlvkondade jooksul edukate ettevõtete või investeeringute kaudu kogunud tohutult rikkust. Nad pärivad oma varanduse oma vanematelt või teistelt pereliikmetelt.

K: Kas need isikud osalevad aktiivselt oma pereettevõtetes?

V: Kuigi mõned pärijad otsustavad aktiivselt osaleda oma pereettevõtetes, eelistavad teised tegeleda oma huvide ja kirgedega. See on inimeseti erinev.

K: Kas rikkaima perelapse tiitlile on veel pretendente?

V: Jah, sellele tiitlile on palju teisi kandidaate, kuna üle maailma on palju jõukaid perekondi. Edetabelid muutuvad sageli aktsiaturu kõikumiste ja muude tegurite tõttu.

Kokkuvõtteks võib öelda, et rikkaima perelapse tiitel on väga vaieldav, esikohale pürgivad mitmed isikud. Kui praegu on esinumbrite hulgas Alexandra Andresen ja Gustav Magnar Witzøe, siis ekstreemse rikkuse maailm on pidevas muutumises ja tulevikus võib tekkida uusi pretendente.