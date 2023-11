Kes on Walmarti tütre omanik?

Jaemüügimaailmas on Walmart levinud nimi. Oma laia kaupluste võrgustiku ja ulatusliku tootepakkumisega on ettevõttest saanud ülemaailmne jaemüügihiiglane. Sam Waltoni poolt 1962. aastal asutatud Walmart on sellest ajast alates pärandatud perekonna kaudu ning nüüd on omanikud tema järeltulijad. Üks selle liini silmapaistvamaid tegelasi on Alice Walton, Walmarti asutaja tütar.

Alice Walton, sündinud 7. oktoobril 1949, on Ameerika pärijanna ja filantroop. Ta on Sam Waltoni ja Helen Waltoni ainus tütar. 2021. aasta seisuga peetakse Alice Waltonit üheks rikkaimaks naiseks maailmas, kelle netoväärtus on üle 60 miljardi dollari. Tema rikkus tuleneb peamiselt tema osalusest Walmartis, mistõttu on ta üks ettevõtte peamisi aktsionäre.

FAQ:

K: Kuidas sai Alice Walton Walmarti omanikuks?

V: Alice Walton päris oma osaluse Walmartis oma isalt Sam Waltonilt, kes asutas ettevõtte. Waltoni perekonna liikmena sai ta osa perekonna omandist, kui ta isa suri.

K: Mis on Alice Waltoni roll Walmartis?

V: Kuigi Alice Walton on Walmarti suuraktsionär, ei ole ta ettevõttes juhtival kohal. Tema osalus keerleb peamiselt tema osaluse ja mõju ümber, mis tal võib olla suuraktsionärina.

K: Kas Waltoni perekonnas on teisi liikmeid, kellele Walmart kuulub?

V: Jah, Alice Walton ei ole ainus Waltoni perekonna liige, kellel on Walmarti omanik. Tema vendadel Rob Waltonil ja Jim Waltonil on samuti ettevõttes märkimisväärsed osalused. Waltoni perekond on tervikuna endiselt üks jõukamaid perekondi maailmas, kuna neil on Walmart.

K: Mille poolest on Alice Walton tuntud peale Walmarti omandiõiguse?

V: Alice Waltonit tunnustatakse ka tema heategevuslike püüdluste eest. Ta on asutanud Arkansase osariigis Bentonville'is Crystal Bridgesi Ameerika kunsti muuseumi, kus asub suur Ameerika kunstiteoste kollektsioon. Lisaks toetab ta aktiivselt erinevaid heategevuslikke eesmärke ja algatusi.

Walmarti asutaja tütrena on Alice Waltonil ettevõtte omanikustruktuuris oluline positsioon. Tema jõukus ja mõju ulatuvad jaekaubandusest kaugemale, muutes temast silmapaistva tegelase nii äris kui ka heategevuses.