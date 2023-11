Kes on Walmarti tütar?

Jaemüügimaailmas on Walmart levinud nimi. Maailma suurima jaemüüjana on sellel oluline mõju maailmaturule. Kuid kas olete kunagi mõelnud, kes on Walmarti tütar? Kes kannab edasi selle jaemüügihiiglase pärandit? Uurime välja.

Walmarti tütar pole keegi muu kui Alice Walton. 7. oktoobril 1949 sündinud Alice on Walmarti asutaja Sam Waltoni ja tema naise Helen Waltoni ainus tütar. Ta on nende neljast lapsest noorim ja mänginud Walmarti impeeriumi kujundamisel otsustavat rolli.

Alice Walton pole tuntud mitte ainult Walmarti tütrena; ta on ka silmapaistev ärinaine ja filantroop. Üle 70 miljardi dollari netoväärtusega peetakse teda järjekindlalt üheks rikkaimaks naiseks maailmas. Alice on andnud märkimisväärse panuse kunstimaailma, asutades Arkansase osariigis Bentonville'is Crystal Bridgesi Ameerika kunsti muuseumi. Tema kirg kunsti ja kultuuri vastu on teinud temast selles valdkonnas lugupeetud tegelase.

FAQ:

K: Mis on Walmart?

V: Walmart on rahvusvaheline jaemüügiettevõte, mis haldab hüpermarketite, soodushinnaga kaubamajade ja toidupoodide ketti. See on tulude poolest maailma suurim ettevõte.

K: Kes on Alice Walton?

V: Alice Walton on Walmarti asutaja Sam Waltoni tütar. Ta on ärinaine ja filantroop, kes on tuntud oma panuse poolest kunstimaailma.

K: Mis on Crystal Bridgesi Ameerika kunsti muuseum?

V: Crystal Bridgesi Ameerika kunsti muuseum on kunstimuuseum, mis asub Arkansase osariigis Bentonville'is. Selle asutas Alice Walton ja selles on viis sajandit hõlmav Ameerika kunsti kogu.

K: Kui rikas on Alice Walton?

V: Alice Waltoni netoväärtus on üle 70 miljardi dollari, mis teeb temast ühe rikkaima naise maailmas.

Walmarti tütrena pole Alice Walton mitte ainult pärinud tohutu varanduse, vaid on ka oma heategevuslike ettevõtmiste kaudu endale nime teinud. Tema panus kunstimaailma ja pühendumus Ameerika kultuuri säilitamisele on kindlustanud tema kohta silmapaistva tegelasena ühiskonnas. Kuigi Walmart areneb jätkuvalt erinevate juhtide juhtimisel, ulatub Alice Waltoni mõju jaekaubandusest palju kaugemale.