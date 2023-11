Kes on number 1: Walmart või Amazon?

Võitluses jaemüügi ülemvõimu pärast on esirinnas tõusnud kaks hiiglast: Walmart ja Amazon. Mõlemad ettevõtted on muutnud meie ostlemise viisi, kuid kellel on tõesti esikoha tiitel? Süveneme üksikasjadesse ja võrdleme neid jaemüügijõuseadmeid.

Walmart: Sam Waltoni poolt 1962. aastal asutatud Walmart on saanud laialt levinud nimeks kogu Ameerika Ühendriikides ja mujal. Oma ulatusliku füüsiliste kaupluste võrgustikuga on Walmart pikka aega olnud tuntud madalate hindade ja laia tootevaliku poolest. Sellel on üle 11,000 27 kaupluse XNUMX riigis, mis teeb sellest maailma suurima jaemüüja.

Amazon: 1994. aastal Jeff Bezose poolt käivitatud Amazon alustas veebipõhise raamatupoena ja on sellest ajast alates arenenud ülemaailmseks e-kaubanduse hiiglaseks. Oma suure tootevaliku, konkurentsivõimeliste hindade ja mugavate tarnevõimalustega on Amazon muutnud inimeste ostlemisviisi. Samuti on see laienenud erinevatesse teistesse sektoritesse, sealhulgas pilvandmetöötlusse ja meelelahutusse, muutes selle mitmekesise tehnoloogia jõuallikaks.

Võrreldes hiiglasi: Kuigi nii Walmart kui ka Amazon on jaemüügihiiglased, on neil erinevad tugevused ja strateegiad. Walmarti füüsilised poed annavad talle eelise klientide ligipääsetavuse ja toodete kohese kättesaadavuse osas. Teisest küljest pakub Amazoni veebiplatvorm mugavust ja näiliselt lõputut tootevalikut.

Turgu valitsev seisund: Tulude osas hoiab Walmart endiselt esikohta. 2020. aastal teatas Walmart tulust 559 miljardit dollarit, Amazon aga 386 miljardit dollarit. Kui aga rääkida turukapitalisatsioonist, võtab Amazon juhtpositsiooni. 2021. aasta seisuga on Amazoni turukapital üle 1.7 triljoni dollari, ületades Walmarti 409 miljardit dollarit.

FAQ:

K: Mis on tulu?

V: Tulu viitab raha kogusummale, mille ettevõte teenib oma äritegevusest, näiteks toodete või teenuste müügist.

K: Mis on turukapitalisatsioon?

V: Turukapitalisatsioon ehk turukapitalisatsioon on ettevõtte käibel olevate aktsiate koguväärtus. See arvutatakse, korrutades hetke aktsiahinna käibel olevate aktsiate arvuga.

K: Kas Walmart saab võrgus Amazoniga konkureerida?

V: Walmart on teinud suuri investeeringuid oma e-kaubanduse võimalustesse, et konkureerida Amazoniga veebis. Ta on laiendanud oma veebiturgu, täiustanud oma veebisaiti ja täiustanud kohaletoimetamisteenuseid, et meelitada ligi rohkem veebiostlejaid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi Walmart jääb tulude liidriks, ei saa tähelepanuta jätta Amazoni turukapitalisatsiooni ja domineerimist veebimüügipinnal. Mõlemal ettevõttel on oma ainulaadsed tugevused ja strateegiad ning võitlus jaemüügi ülemvõimu pärast jätkub.