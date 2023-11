Kes on rikkam: Target või Walmart?

Jaemüügihiiglaste maailmas torkavad silma kaks nime: Target ja Walmart. Need kaks ettevõtet on jaekaubanduses domineerinud aastakümneid, kuid küsimus jääb: kes on rikkam? Süveneme finantsasjadesse ja saame teada.

Finantsülevaade:

1962. aastal asutatud Walmart on maailma suurim jaemüüja, mis tegutseb 27 riigis ja annab tööd enam kui 2.3 miljonile inimesele. Oma laia tootevaliku ja madalate hindadega on Walmart loonud tohutu kliendibaasi ja teeninud märkimisväärset tulu. Eelarveaastal 2020 teatas Walmart jalustrabavast 524 miljardi dollari suurusest tulust.

Teisest küljest on 1902. aastal asutatud Target Ameerika Ühendriikide suuruselt kaheksas jaemüüja. Target pakub laia valikut kaupu, sealhulgas rõivaid, elektroonikat ja toidukaupu. Walmartiga samal eelarveaastal teatas Target 93 miljardi dollari suurusest tulust.

Võrdlus:

Kuigi mõlemad ettevõtted on vaieldamatult edukad, on selge, et Walmart ületab tulude poolest Targeti. Walmarti tulud on enam kui viis korda suuremad kui Target, mis teeb sellest kahest jaemüügihiiglast jõukamaks.

FAQ:

K: Mis on tulu?

V: Tulu viitab ettevõtte äritegevuse, näiteks toodete või teenuste müügi kaudu teenitud raha kogusummale.

K: Kas tulud näitavad kasumlikkust?

V: Tulu ei ole kasumlikkuse otsene mõõt. See näitab teenitud raha kogusummat, kuid ei arvesta ettevõtte kulusid ega kulusid.

K: Kas ettevõtete jõukuse võrdlemisel tuleb arvestada ka muude teguritega?

V: Jah, tulud on vaid üks ettevõtte finantsseisundi aspekt. Muud tegurid, nagu kasumimarginaal, turukapitalisatsioon ja varad, mängivad samuti olulist rolli ettevõtte üldise jõukuse määramisel.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi nii Target kui ka Walmart on jaekaubanduse peamised tegijad, on Walmarti kolossaalne tulu selle jõukuse osas Targetist ees. Siiski on oluline märkida, et rikkust ei määra ainult tulud ning ettevõtte finantstugevuse hindamisel tuleks arvesse võtta ka muid finantstegureid.