Kes on suurem: Walmart või Amazon?

Jaemüügimaailmas on domineerivateks mängijateks kerkinud kaks hiiglast: Walmart ja Amazon. Mõlemad ettevõtted on muutnud inimeste ostlemise viisi, kuid kui on vaja kindlaks teha, kes on suurem, ei ole vastus nii lihtne, kui võib tunduda.

Mõisted:

– Walmart: Ameerika rahvusvaheline jaemüügiettevõte, mis haldab hüpermarketite, soodushinnaga kaubamajade ja toidupoodide ketti.

– Amazon: Ameerika rahvusvaheline tehnoloogiaettevõte, mis keskendub e-kaubandusele, pilvandmetöötlusele, digitaalsele voogesitamisele ja tehisintellektile.

Tulude võrdlemine:

Tulude osas on Walmart traditsiooniliselt olnud esikohal. Walmarti kogutulu oli 2020. aastal 559 miljardit dollarit, mis teeb sellest käibe järgi maailma suurima ettevõtte. Teisest küljest teatas Amazon samal aastal kogutuludest 386 miljardit dollarit. Siiski on oluline märkida, et Amazoni tulud on viimastel aastatel kasvanud palju kiiremini kui Walmartil.

Turukapitalisatsioon:

Kui Walmartil võib olla tulude eelis, siis Amazon ületab seda turukapitalisatsiooni poolest. Turukapitalisatsioon on ettevõtte käibel olevate aktsiate koguväärtus. 2021. aasta seisuga oli Amazoni turukapitalisatsioon üle 1.7 triljoni dollari, mis teeb sellest ühe väärtuslikuma ettevõtte maailmas. Võrdluseks, Walmarti turukapitalisatsioon oli umbes 400 miljardit dollarit.

FAQ:

K: Millisel ettevõttel on suurem füüsiline kohalolek?

V: Walmartil on suurem füüsiline kohalolek tuhandete kauplustega üle kogu maailma. Amazon seevastu tegutseb peamiselt veebis ja tal on vähem füüsilisi poode.

K: Kellel on tugevam e-kaubanduse kohalolek?

V: Amazon on tuntud oma tugeva e-kaubanduse kohaloleku poolest ja domineerib veebikaubanduses. Walmart on Amazoniga konkureerimiseks palju investeerinud oma e-kaubanduse võimalustesse.

K: Millisel ettevõttel on suurem kliendibaas?

V: Nii Walmartil kui ka Amazonil on tohutu kliendibaas. Walmart meelitab oma füüsiliste kauplustega palju kliente, samal ajal kui Amazoni veebiplatvorm meelitab ülemaailmset publikut.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Walmarti ja Amazoni vahelise suurema suuruse määramine sõltub kasutatavast mõõdikust. Kui tulude osas juhib Walmart, siis Amazon edestab seda turukapitalisatsiooni poolest. Mõlemad ettevõtted jätkavad uuendustegevust ja konkureerivad ägedalt jaekaubanduses, kujundades meie ostlemisviisi kaasaegses maailmas.