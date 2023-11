Kes on suurem: Amazon või Walmart?

Jaemüügihiiglaste maailmas torkavad silma kaks nime: Amazon ja Walmart. Need tööstusharud on muutnud inimeste ostlemise viisi, kuid küsimus jääb: kes on suurem? Vaatame neid kaubanduse titaane lähemalt ja võrdleme nende suurust, mõju ja turu ulatust.

Amazon: 1994. aastal Jeff Bezose asutatud Amazon alustas veebipõhise raamatupoena ja laienes kiiresti ülemaailmseks turuks. Tänapäeval pakub see suurt valikut tooteid, sealhulgas elektroonikat, rõivaid ja toidukaupu. Tänu kiirele kohaletoimetamisele, ulatuslikule tootevalikule ja kasutajasõbralikule liidesele on Amazonist saanud mugavuse sünonüüm. Ettevõtte edu võib seostada keskendumisega klientide rahulolule ja võimele kohaneda tarbijate muutuvate nõudmistega.

Walmart: Sam Waltoni poolt 1962. aastal asutatud Walmart sai alguse väikese odavpoena Arkansases. Aastate jooksul kasvas see maailma suurimaks jaemüüjaks, millel on tuhandeid poode üle maailma. Walmart on tuntud oma madalate hindade, laia tootevaliku ja klientide erinevate vajaduste rahuldamise poolest. Ettevõtte edu seisneb tõhusas tarneahela juhtimises ja mastaabisäästu võimendamises.

Suuruse võrdlemine: Tulude osas on Amazon viimastel aastatel Walmartist edestanud. 2020. aastal teatas Amazon hämmastavatest 386 miljardi dollari suurusest netokäibest, samas kui Walmarti netokäive ulatus 559 miljardi dollarini. Siiski on oluline märkida, et Walmart hoiab endiselt suurima tööandja tiitlit, millel on üle 2.3 miljoni töötaja üle maailma. Amazon seevastu annab tööd umbes 1.3 miljonile inimesele.

Turu ulatus: Kuigi Walmart domineerib füüsilisel jaemüügipinnal, on Amazon muutnud e-kaubanduse revolutsiooni. Amazoni veebipõhine kohalolek on võimaldanud sellel jõuda klientideni peaaegu igas maailma nurgas. Selle Prime'i liikmeprogramm, mis pakub selliseid eeliseid nagu tasuta saatmis- ja voogedastusteenused, on meelitanud miljoneid püsikliente. Walmart on aga teinud olulisi edusamme e-kaubanduse sektoris, investeerides palju oma veebiplatvormi, et konkureerida Amazoniga.

FAQ:

K: Mis on tulu?

V: Tulu viitab ettevõtte äritegevuse, näiteks toodete või teenuste müügi kaudu teenitud raha kogusummale.

K: Mis on müügitulu?

V: Netokäive esindab ettevõtte kogutulu pärast tulude, allahindluste või hüvitiste mahaarvamist.

K: Mis on e-kaubandus?

V: E-kaubandus, lühend e-kaubandusest, viitab kaupade ja teenuste ostmisele ja müümisele Interneti kaudu.

Kokkuvõtteks võib öelda, et nii Amazon kui ka Walmart on omaette jaemüügihiiglased. Kuigi Amazon on tulude ja veebituru domineerimise osas juhtpositsiooni võtnud, ei saa tähelepanuta jätta Walmarti füüsilist kohalolekut ja tohutut töötajate arvu. Kuna jaekaubandusmaastik areneb edasi, on põnev näha, kuidas need kaks hiiglast kujundavad ostude tulevikku.