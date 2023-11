Kes on USA 3 jõukaimat perekonda?

Riigis, mis on tuntud oma rikkuse ja jõukuse poolest, on paar perekonda, kes paistavad silma kui edu võrdkuju. Need pered on põlvkondade jooksul kogunud tohutuid varandusi, kogudes rikkust, mida tavainimene ei suuda peaaegu ette kujutada. Vaatame lähemalt USA kolme jõukamat perekonda.

Waltoni perekond: Nimekirja tipus on perekond Walton, Walmarti impeeriumi pärijad. Sam Waltoni poolt 1962. aastal asutatud Walmart on kasvanud maailma suurimaks jaemüüjaks. Perekonna varandus on hinnanguliselt umbes 215 miljardit dollarit, mis on suuresti tingitud Walmarti aktsiate omamisest. Oma tohutu varandusega on Waltonid tuntuks saanud oma heategevuse poolest, toetades selliseid eesmärke nagu haridus ja keskkonnasäästlikkus.

Kochi perekond: Kochi perekond, kes on tuntud oma seotuse poolest energiatööstuses, on nimekirjas teisel kohal. Varalahkunud David Koch ja tema vend Charles ehitasid oma rikkuse Koch Industriesi kaudu, mis on konglomeraat, mis tegeleb erinevates sektorites, sealhulgas nafta rafineerimise, kemikaalide ja toormekaubandusega. Nende ühine varandus on hinnanguliselt umbes 125 miljardit dollarit. Kochid on olnud aktiivsed ka poliitilistes ja filantroopilistes ettevõtmistes, toetades konservatiivseid eesmärke ja institutsioone.

Marsi perekond: Esikolmikus on Marsi perekond, Marsi kommifirma omanik. Ikooniliste kaubamärkidega, nagu M&M's, Snickers ja Mars baarid, on ettevõttest saanud tuntud nimi kogu maailmas. Marsi perekonna varanduseks hinnatakse umbes 120 miljardit dollarit. Vaatamata tohutule varandusele on perekond säilitanud suhteliselt madala profiili, keskendudes oma ettevõtte jätkuvale edule ja kasvule.

FAQ:

K: Kuidas need pered nii tohutu rikkuse kogusid?

V: Need pered kasvatasid oma rikkust edukate ettevõtete kaudu, millest on saanud tööstuse hiiglased. Waltonid Walmarti kaudu, Kochid Koch Industriesi kaudu ja Marsi perekond Mars, Inc. kaudu.

K: Kas need pered on aktiivselt seotud heategevusega?

V: Jah, kõik kolm perekonda on olnud tuntud oma heategevuslike pingutuste poolest. Nad on annetanud märkimisväärseid summasid erinevatele eesmärkidele ja organisatsioonidele.

K: Kas USA-s on teisi jõukaid perekondi?

V: Absoluutselt! Ameerika Ühendriigid on koduks paljudele jõukatele peredele, kuid neid kolme peetakse laialdaselt nende netoväärtuse põhjal kõige jõukamaks.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Waltoni, Kochi ja Marsi perekonnad esindavad Ameerika Ühendriikide jõukuse tippu. Nende edulood annavad tunnistust ettevõtluse ja innovatsiooni jõust ning nende heategevuslikud jõupingutused on avaldanud ühiskonnale positiivset mõju. Aastate möödudes on huvitav näha, kuidas need pered jätkavad Ameerika Ühendriikide äri- ja heategevusmaastiku kujundamist.