Kehtivad uued poliitikad: Valge Maja jätkab koostööd Elon Muski SpaceX-iga, mõistab hukka antisemiitlikud kommentaarid

Valge Maja on teinud selgeks, et vaatamata Elon Muski hiljutisele antisemiitlikele kommentaaridele sotsiaalmeedias, ei kavatseta kaitseministeeriumis SpaceX-i või Starlinki tehnoloogia kasutamisest loobuda. Rahvusliku julgeoleku nõuniku pressiesindaja John Kirby rõhutas innovatsiooni tähtsust erasektoris, öeldes, et oleks rumal sellest eemalduda. Samas mõistis ta hukka ka Muski retoorika, kinnitades, et valitsus ei mõista tema antisemiitlikke märkusi ega nõustu nendega.

Kuigi Valge Maja on jätkuvalt pühendunud Muski tehnoloogia kasutamisele, on suured ettevõtted, nagu Apple ja Disney, peatanud oma reklaamikulud sotsiaalmeediaplatvormil, kus Musk oma vastuolulisi seisukohti avaldas. Vastureaktsioon nendele märkustele rõhutab avaliku elu tegelaste kasvavat vajadust vastutuse ja vastutustundliku käitumise järele.

FAQ:

K: Milline on Valge Maja seisukoht Elon Muski antisemiitlike kommentaaride suhtes?

V: Valge Maja mõistis hukka Elon Muski antisemiitlikud kommentaarid, kinnitades samas, et nad jätkavad koostööd SpaceX-iga ja kasutavad Starlinki tehnoloogiat.

K: Kas suured ettevõtted boikoteerivad platvormi, kus Musk need kommentaarid tegi?

V: Jah, sellised ettevõtted nagu Apple ja Disney on peatanud oma reklaamikulud sotsiaalmeedia platvormil.

K: Kas föderaalvalitsus vaatab uuesti läbi oma lepingud Muski ettevõtetega?

V: Valitsusel ei ole plaanis SpaceX-i või Starlinki tehnoloogia kasutamisest loobuda, kuid nad ei kiida heaks Elon Muski väljendatud antisemiitlikku retoorikat.