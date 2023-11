By

Millised vaktsiinid kestavad kogu elu?

Keset käimasolevat COVID-19 pandeemiat on vaktsiinidest saanud kogu maailmas kuum aruteluteema. Kuna ootame pikisilmi uudse koroonaviiruse vastu tõhusate vaktsiinide väljatöötamist ja levitamist, on loomulik imestada vaktsiinikaitse pikaealisuse üle. Millised vaktsiinid tagavad eluaegse immuunsuse ja millised vajavad kordussüsti? Uurime seda küsimust üksikasjalikumalt.

FAQ:

K: Mis on vaktsiin?

V: Vaktsiin on bioloogiline preparaat, mis stimuleerib immuunsüsteemi looma immuunsust konkreetse haiguse vastu, kaitstes keha tulevaste infektsioonide eest.

K: Kuidas vaktsiinid toimivad?

V: Vaktsiinid toovad kehasse haigust põhjustava aine kahjutu vormi (nagu nõrgestatud viirus või viirusetükk). See käivitab immuunvastuse, mille tulemuseks on antikehade tootmine, mis tunnevad ära ja neutraliseerivad tegeliku haigust põhjustava aine, kui see tulevikus ilmneb.

K: Kas kõik vaktsiinid annavad eluaegse immuunsuse?

V: Ei, mitte kõik vaktsiinid ei taga eluaegset immuunsust. Mõned vaktsiinid nõuavad kaitse säilitamiseks kordussüste, teised tagavad pikaajalise või isegi eluaegse immuunsuse.

Räägime nüüd mõnest vaktsiinist, mis teadaolevalt annavad pikaajalise või eluaegse immuunsuse.

1. Leetrite, mumpsi ja punetiste (MMR) vaktsiin: MMR-vaktsiini manustatakse tavaliselt lapsepõlves ja see tagab pikaajalise immuunsuse nende kolme haiguse vastu. Enamasti piisab ühest annusest, kuid maksimaalse kaitse tagamiseks on soovitatav teine ​​annus.

2. Poliomüeliidi vaktsiin: Lapseeas mitmekordsete annustena manustatud poliomüeliidi vaktsiin tagab pikaajalise immuunsuse polioviiruse vastu. Revaktsineerimine ei ole üldjuhul vajalik.

3. B-hepatiidi vaktsiin: B-hepatiidi vaktsiin pakub pikaajalist kaitset B-hepatiidi viiruse vastu. Kolmest annusest koosnev seeria manustatakse tavaliselt mitme kuu jooksul.

Oluline on märkida, et vaktsiini kaitse kestus võib inimestel erineda. Immuunsuse pikaealisust võivad mõjutada sellised tegurid nagu vanus, üldine tervislik seisund ja konkreetne saadud vaktsiin. Lisaks võivad vaktsiinitehnoloogia uued teadusuuringud ja edusammud viia tulevikus pikaajalisemate vaktsiinide väljatöötamiseni.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi mitte kõik vaktsiinid ei taga eluaegset immuunsust, pakuvad mitmed vaktsiinid, nagu MMR-i, lastehalvatuse ja B-hepatiidi vaktsiinid, pikaajalist kaitset vastavate haiguste vastu. Oluline on järgida soovitatud vaktsineerimiskavasid ja konsulteerida tervishoiutöötajatega, et saada personaalset nõu kordussüstide ja vaktsiini tõhususe kohta.