Kumb on rikkam Walmart või Apple?

Ärimaailmas tekitab sageli uudishimu ja arutelu küsimus, kellele kuulub rikkaima ettevõtte tiitel. Kaks silmapaistvat võistlejat sellel võistlusel on Walmart ja Apple. Mõlemad ettevõtted on avaldanud maailmaturule märkimisväärset mõju, kuid kumb neist võib nõuda jõukaima krooni? Süveneme numbritesse ja saame teada.

Walmart: 1962. aastal Sam Waltoni poolt asutatud Walmart on rahvusvaheline jaemüügiettevõte, mille peakontor asub Arkansase osariigis Bentonville'is. See haldab hüpermarketite, soodushinnaga kaubamajade ja toidupoodide ketti. Walmart on tuntud oma madalate hindade ja laia tootevaliku poolest, mistõttu on see miljonite ostjate jaoks populaarne kogu maailmas.

Apple: 1976. aastal Steve Jobsi, Steve Wozniaki ja Ronald Wayne'i asutatud Apple Inc. on Californias Cupertinos asuv tehnoloogiaettevõte. See projekteerib, toodab ja müüb olmeelektroonikat, arvutitarkvara ja võrguteenuseid. Apple on tuntud oma uuenduslike toodete poolest, sealhulgas iPhone, iPad, Mac ja Apple Watch, mis on tehnoloogiatööstuses revolutsiooni teinud.

Finantsvõrdlus: Ettevõtte jõukuse hindamisel on üheks võtmemõõdikuks turukapitalisatsioon, mis arvutatakse käibel olevate aktsiate arvu korrutamisel aktsia hetkehinnaga. Viimaste andmete kohaselt on Apple rikkaim ettevõte, mille turukapitalisatsioon on üle 2 triljoni dollari. Walmarti turukapitalisatsioon on seevastu umbes 400 miljardit dollarit. See märkimisväärne erinevus asetab Apple'i üldise jõukuse poolest Walmartist tublisti ette.

FAQ:

K: Mis on turukapitalisatsioon?

V: Turukapitalisatsioon viitab ettevõtte käibel olevate aktsiate koguväärtusele. See arvutatakse, korrutades hetke aktsiahinna aktsiate arvuga.

K: Kas turukapitalisatsioon näitab ettevõtte kasumlikkust?

V: Ei, turukapitalisatsioon mõõdab ettevõtte koguväärtust aktsiaturul. See ei kajasta otseselt kasumlikkust, kuna seda võivad mõjutada mitmesugused tegurid, nagu investorite sentiment ja turutingimused.

K: Kas ettevõtte jõukuse määramisel tuleb arvestada ka muude teguritega?

V: Kuigi turukapitalisatsioon on oluline näitaja, mõjutavad ettevõtte üldist jõukust ka muud tegurid, nagu tulud, kasum ja varad. Need tegurid annavad põhjalikuma ülevaate ettevõtte finantsseisundist.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Apple hoiab praegu rikkaima ettevõtte tiitlit, edestades turukapitalisatsiooni poolest Walmarti märkimisväärse vahega. Siiski on oluline märkida, et finantsseisund võib ajas kõikuda ning ettevõtte jõukuse hindamisel tuleks arvestada ka muude teguritega.