Kumb on vanem Walmart või Sam's Club?

Jaemüügihiiglaste maailmas on Walmart ja Sam's Club muutunud populaarseteks nimedeks, pakkudes laia valikut tooteid taskukohaste hindadega. Kuid kas olete kunagi mõelnud, milline neist kahest jaemüügihiiglast oli esimene? Selle väljaselgitamiseks süveneme nende jaemüügihiiglaste ajalukku.

Walmart: 1962. aastal Sam Waltoni poolt asutatud Walmart alustas väikese sooduskauplusena Arkansase osariigis Rogersis. Oma visiooniga pakkuda klientidele taskukohaseid tooteid laiendas Walmart kiiresti oma tegevust kogu Ameerika Ühendriikides. Tänaseks on sellest saanud maailma suurim jaemüüja, millel on tuhandeid poode üle maailma.

Sami klubi: 1983. aastal otsustas Sam Walton asuda hulgimüügiturule ja avas esimese Sam's Clubi Midwest Citys, Oklahomas. Sam's Clubi eesmärk oli teenindada väikeettevõtteid ja üksikkliente, kes soovisid hulgi osta. See pakkus liikmelisusel põhinevat mudelit, pakkudes juurdepääsu laiale tootevalikule hulgimüügihindadega.

Niisiis, kumb on vanem?

Walmart on vanem kui Sam's Club. Walmart asutati 1962. aastal, Sam's Club aga 1983. aastal ehk enam kui kaks aastakümmet hiljem. Siiski on oluline märkida, et nii Walmart kui ka Sam's Club on osa samast jaemüügiimpeeriumist, kuna Sam Walton asutas mõlemad ettevõtted.

FAQ:

K: Mis on sooduspood?

V: Allahinnatud kauplus on jaemüügiettevõte, mis pakub tooteid madalamate hindadega kui traditsioonilised jaekauplused. Need poed keskenduvad sageli hinna ja kvaliteedi suhte pakkumisele, pakkudes klientide meelitamiseks allahindlusi ja pakkumisi.

K: Mis on hulgimüügiturg?

V: Hulgimüügiturg on koht, kus müüakse kaupu suurtes kogustes jaemüüjatele, ettevõtetele või üksikisikutele, kes ostavad hulgi. Hulgiturud pakuvad tavaliselt madalamaid hindu ühiku kohta kui jaekauplused.

K: Kas keegi saab Sam's Clubis sisseoste teha?

V: Kuigi Sam's Club on peamiselt suunatud väikeettevõtetele, on see avatud kõigile, kellel on liikmesus. Üksikisikud saavad osta liikmelisuse, et pääseda juurde laiale hulgimüügihindadega pakutavatele toodetele.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Walmart on kahest jaemüügihiiglasest vanem, asutatud 1962. aastal. Sam's Club seevastu asutati 1983. aastal hulgimüügiklubina, mis toitlustab ettevõtteid ja üksikisikuid, kes soovisid hulgi osta. Nii Walmart kui ka Sam's Club arenevad jätkuvalt, pakkudes klientidele taskukohaseid tooteid ja laia valikut valikuid.