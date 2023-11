Lahing algab Finnegan's Farmis: Iirimaa Fittest Family veerandfinaalid

Valmistuge adrenaliinirohkeks võitluseks, kui Iirimaa Fittest Family veerandfinaalid saavad alguse uues ja põnevas kohas – The Farmis, mis asub maalilises Co Meathi Boyne'i orus. See viienda põlvkonna kartulifarm ei paku mitte ainult ainulaadset tausta ägedale konkurentsile, vaid paneb proovile ka ülejäänud nelja pere füüsilised ja vaimsed võimed, mis võistlevad poolfinaalis ihaldatud koha eest.

Tipperaryst on meil perekond Byrnes, kes on tuntud oma muljetavaldavate sportlike võimete poolest maratonijooksus ja Ironmani võistlustel. Waterfordi perekond Bonnar, kelle mõtteid painab eelmise hooaja tihe kaotus, on otsustanud end tõestada ja näidata oma tõelist potentsiaali. Nendega ühineb Petersi perekond, kes on samuti pärit Waterfordist, kes soovib oma 10. hooaja ülivõimsa esituse pärast tagasi põrgata. Ja lõpuks, kuid mitte vähemtähtsana, perekond Murphy Carlowst, kes ei jäta oma võidupüüdlustes kivi pööramata, isegi kui palju ohverdasid oma armastatud küpsised.

Kuna nende rivistuses on kogu Iirimaa võitnud hurler, on bonnarid valmis igale väljakutsele otse vastu astuma ja oma erakordseid oskusi demonstreerima. Iga pere on valmis oma piire ületama, demonstreerides oma tugevaid külgi tegevustes alates süstasõidust kuni ülima frisbeeni. See hooaeg tõotab tulla täis põnevust ja adrenaliini, sest need tähelepanuväärsed pered lähevad silmitsi erakordsete füüsiliste väljakutsetega.

Häälestage saateid RTÉ One ja RTÉ Player pühapäeval, 26. novembril kell 6, et olla tunnistajaks südant peatavale tegevusele ja saada osa unustamatust teekonnast Iirimaa Fittest Family kroonimise poole. Ärge jätke ilma ühestki hetkest sellest põnevast hooajast, kus sihikindlus, kirg ja vankumatu pühendumus ühinevad, et luua unustamatu elamus nii osalejatele kui ka vaatajatele.

