Millisel COVID-vaktsiinil on kõige vähem kõrvalmõjusid?

Kuna ülemaailmne COVID-19 vastane vaktsineerimiskampaania kogub hoogu, mõtlevad paljud inimesed, millisel vaktsiinil on kõige vähem kõrvalmõjusid. Oluline on märkida, et kõik lubatud vaktsiinid on läbinud range testimise ning on osutunud ohutuks ja tõhusaks raskete haiguste ja haiglaravi ennetamisel. Siiski on tõsi, et mõnedel inimestel võivad pärast vaktsiini saamist tekkida kõrvaltoimed. Vaatame lähemalt saadaolevaid vaktsiine ja nende võimalikke kõrvalmõjusid.

1. Pfizer-BioNTech: See mRNA-l põhinev vaktsiin on kliinilistes uuringutes näidanud kõrget efektiivsust. Sagedased kõrvaltoimed on valu süstekohas, väsimus, peavalu, lihasvalu, külmavärinad, palavik ja iiveldus. Need kõrvaltoimed on üldiselt kerged ja taanduvad mõne päeva jooksul.

2. Moderna: Sarnaselt Pfizer-BioNTechi vaktsiiniga on ka Moderna vaktsiin mRNA-põhine. Kõrvaltoimed on võrreldavad, kõige sagedamini teatatud on valu süstekohas, väsimus, peavalu, lihasvalu, külmavärinad, palavik ja iiveldus.

3. Johnson & Johnson: Johnson & Johnsoni vaktsiin kasutab viirusvektori tehnoloogiat. Kõrvaltoimed on üldiselt kerged ja hõlmavad valu süstekohal, väsimust, peavalu, lihasvalu, iiveldust ja palavikku.

4. AstraZeneca: AstraZeneca vaktsiini, samuti viirusvektoritel põhinevat vaktsiini, on seostatud harvaesinevate verehüübimishäiretega. Nende kõrvaltoimete üldine risk on aga äärmiselt madal. Sagedased kõrvaltoimed on valu süstekohas, väsimus, peavalu, lihasvalu, külmavärinad, palavik ja iiveldus.

Oluline on meeles pidada, et kõrvaltoimed on märk sellest, et teie keha loob kaitset viiruse vastu. Enamik kõrvaltoimeid on kerged ja taanduvad iseenesest mõne päeva jooksul. Tõsised kõrvaltoimed on äärmiselt haruldased.

FAQ:

K: Kas kõrvaltoimed on märk sellest, et vaktsiin töötab?

V: Jah, kõrvaltoimed on normaalne reaktsioon vaktsiinidele ja näitavad, et teie immuunsüsteem reageerib ja loob kaitset viiruse vastu.

K: Kas kõrvaltoimed on kõigile ühesugused?

V: Ei, kõrvaltoimed võivad inimestel erineda. Mõnel inimesel ei pruugi tekkida kõrvaltoimeid, samas kui teistel võivad olla kerged kuni mõõdukad sümptomid.

K: Kas ma peaksin muretsema AstraZeneca vaktsiiniga seotud haruldaste verehüübimishäirete pärast?

V: Verehüübimishäirete tekkerisk pärast AstraZeneca vaktsiini saamist on äärmiselt madal. Vaktsineerimisest saadav kasu COVID-19 ennetamisel kaalub üles nende haruldaste kõrvaltoimete riskid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kõik lubatud COVID-19 vaktsiinid on osutunud ohutuks ja tõhusaks. Kuigi kõrvaltoimed võivad esineda, on need üldiselt kerged ja ajutised. Teie jaoks parim vaktsiin on see, mis on teile kättesaadav. Vaktsineerimine on ülioluline samm enda ja teiste viiruse eest kaitsmisel.