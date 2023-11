Kumb oli esimene Sams või Walmart?

Jaemüügihiiglaste maailmas torkavad silma kaks nime: Sam's Club ja Walmart. Mõlemast ettevõttest on saanud laia valikut tooteid taskukohase hinnaga. Aga kumb tuli enne? Selle väljaselgitamiseks sukeldume nende jaemüügihiiglaste ajalukku.

Sami klubi sünd

Sam's Club, ainult liikmetele kuuluv jaemüügilaoklubi, sündis tegelikult enne Walmarti. Selle asutas Sam Walton 1983. aastal, esimene pood avati Midwest Citys, Oklahomas. Sam's Clubi eesmärk oli pakkuda väikeettevõtetele ja eraisikutele võimalust osta tooteid hulgi soodushinnaga. Kontseptsioon saavutas kiiresti populaarsuse ja Sam's Club laienes kiiresti üle Ameerika Ühendriikide.

Walmarti tõus

Walmarti aga asutas Sam Walton aastal 1962. Esimene Walmarti pood avas uksed Arkansase osariigis Rogersis. Algselt oli Walmart sooduspood, mis pakkus laia valikut tooteid madalate hindadega. Aja jooksul kasvas Walmart jaemüügihiiglaseks, mida me täna tunneme ja millel on tuhandeid poode üle maailma.

Sam's Clubi ja Walmarti ühendus

Kuigi Sam's Club ja Walmart on eraldi üksused, on nad mõlemad osa suuremast Walmart Inc. korporatsioonist. Sam's Club tegutseb Walmarti tütarettevõttena, pakkudes oma liikmelisusel põhineva laomudeliga konkreetset turusegmenti. See ühendus võimaldab mõlemal ettevõttel kasutada oma ressursse ja pakkuda klientidele mitmekesist valikut tooteid ja teenuseid.

FAQ

K: Kas keegi saab Sam's Clubis sisseoste teha?

V: Ei, Sam's Club on ainult liikmetele mõeldud klubi. Kuid liikmeks võivad saada nii eraisikud kui ka ettevõtted.

K: Kas Sam's Club ja Walmart on sama ettevõte?

V: Kuigi nad mõlemad on osa Walmart Inc.-st, on Sam's Club ja Walmart eraldiseisvad jaemüügiüksused, millel on oma erinevad tegevused.

K: Kas ma saan Sam's Clubis oma Walmarti liikmesust kasutada?

V: Ei, Walmartil ja Sam's Clubil on eraldi liikmeprogrammid. Walmarti liikmesus ei anna juurdepääsu Sam's Clubile ja vastupidi.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Sam's Club jõudis enne Walmartit, asutamisega 1983. aastal. Mõlemad ettevõtted on aga kasvanud Walmart Inc.-i katuse all, pakkudes klientidele laia valikut tooteid ja teenuseid. Olenemata sellest, kas otsite hulgioste või igapäevaseid esmatarbekaupu, on nii Sam's Clubist kui ka Walmartist saanud miljonite ostjate jaoks populaarsed sihtkohad kogu maailmas.