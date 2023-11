Kumb oli enne Sams või Costco?

Kumb oli enne: Sam's või Costco?

Hulgimüügimaailmas on liidriks tõusnud kaks hiiglast: Sam's Club ja Costco. Need liikmelisusel põhinevad laoklubid pakuvad laia valikut tooteid soodushindadega, meelitades ligi miljoneid kliente üle maailma. Jääb aga põletav küsimus: kumb oli esimene?

Sami klubi sünd

Esimesena astus sündmuskohale Sam's Club, Walmart Inc. osakond. Selle asutas Sam Walton 1983. aastal eesmärgiga pakkuda väikeettevõtetele ja eraisikutele võimalust osta hulgikaupu madalamate hindadega. Sam's Club saavutas kiiresti populaarsuse ja selle liikmelisuse mudelist sai tulevaste laoklubide plaan.

Costco tõus

Costco seevastu asutati mõni aasta hiljem 1983. aastal. James Sinegal ja Jeffrey Brotman asutasid Sam's Clubiga sarnase kontseptsiooniga ettevõtte, keskendudes liikmetele soodustoodete pakkumisele. Costco ainulaadne müügiargument oli pühendumus kvaliteetsete toodete ja erakordse klienditeeninduse pakkumisele, mis pälvis tarbijate tähelepanu.

FAQ

K: Mis on laoklubi?

V: Laoklubi on teatud tüüpi jaekauplus, mis müüb tooteid lahtiselt soodushindadega. Kliendid peavad nendesse klubidesse pääsemiseks ja säästude ärakasutamiseks liituma.

K: Kuidas Sam's Club ja Costco töötavad?

V: Nii Sam's Club kui ka Costco tegutsevad liikmelisusel põhineva mudeli alusel. Kliendid maksavad liikmeks saamiseks aastamaksu, mis annab neile juurdepääsu kauplustele ja eksklusiivseid allahindlusi.

K: Kumb oli enne, Sam's Club või Costco?

V: Sam's Club asutati 1983. aastal, Costco aga samal aastal. Sam's Club käivitati aga paar kuud varem, mis tegi sellest esimese laoklubi, mis turule tuli.

K: Kas Sam's Clubi ja Costco vahel on suuri erinevusi?

V: Kuigi nii Sam's Club kui ka Costco pakuvad sarnaseid tooteid ja teenuseid, on mõningaid erinevusi. Costco on tuntud oma kvaliteetsete toodete ja ainulaadse valiku poolest, samas kui Sam's Club keskendub rohkem laia tootevaliku pakkumisele konkurentsivõimeliste hindadega.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Sam's Club on esimene laoklubi, mis jaekaubandusmaastikku kaunistab. Nii Sam's Clubist kui ka Costcost on aga saanud tuntuks, pakkudes tarbijatele võimalust hulgioste tehes raha säästa. Ükskõik, kas eelistate Sam's Clubi või Costcot, mõlemad on muutnud meie ostlemise viisi ja jätkavad konkurentsitihedal hulgimüügiturul edu.