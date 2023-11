By

Kust on pärit Walmarti omanik?

Jaemüügimaailmas on Walmart levinud nimi. Oma tohutu kohaloleku ja ülemaailmse haardega on loomulik imestada selle jaemüügihiiglase päritolu ja selle edu taga olevaid isikuid. Niisiis, kust on pärit Walmarti omanik?

Walmarti omanik on praegu perekond Walton. Sam Waltoni poolt 1962. aastal asutatud Walmart on kasvanud maailma suurimaks jaemüüjaks. Kuid pärast Sam Waltoni surma 1992. aastal läks Walmarti omandiõigus üle tema pärijatele, peamiselt tema lastele ja lastelastele.

Waltoni perekond on pärit Ameerika Ühendriikidest, mistõttu nad on rahvuselt ameeriklased. Täpsemalt on nad pärit Arkansase osariigist, mis asub riigi lõunaosas. Sam Walton ise sündis Kingfisheris, Oklahomas, kuid kolis hiljem Arkansasesse, kus rajas Rogersis esimese Walmarti poe.

FAQ:

K: Kes on Walmarti praegune omanik?

V: Walmarti praegune omanik on Waltoni perekond, kes on ettevõtte asutaja Sam Waltoni järeltulijad.

K: Kust on pärit Waltoni perekond?

V: Waltoni perekond on pärit Ameerika Ühendriikidest, täpsemalt Arkansase osariigist.

K: Kuidas Waltoni perekond Walmarti omandiõiguse omandas?

V: Walmarti asutaja Sam Walton andis pärast oma surma 1992. aastal ettevõtte omandiõiguse oma pärijatele, peamiselt oma lastele ja lastelastele.

K: Kas Waltoni perekond on seotud Walmarti igapäevaste tegevustega?

V: Kuigi Waltoni perekonnal on Walmartis märkimisväärne osalus, ei ole nad ettevõtte igapäevases tegevuses otseselt seotud. Walmarti juhib juhtide ja juhtide meeskond, kes jälgib selle tegevust.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Walmarti omanik, perekond Walton, on pärit Ameerika Ühendriikidest, täpsemalt Arkansase osariigist. Kuigi nad ei ole otseselt seotud ettevõtte igapäevase tegevusega, kujundavad nende omandiõigus ja pärand jätkuvalt jaemüügihiiglase edu.