Kus Walmarti pärijad elavad?

Maailma jõukamate inimeste seas on Walmarti pärijatel kahtlemata silmapaistev positsioon. Walmarti asutaja Sam Waltoni järeltulijatena on nad pärinud tohutu varanduse ja neist on saanud omaette kodunimed. Aga kuhu need miljardärist pärijad täpselt koju helistavad?

Walmarti pärijad, kuhu kuuluvad Waltoni perekond, on levinud USA erinevates kohtades. Perekonna peamine elukoht on Arkansase osariigis Bentonville'is, kus asub Walmarti peakorter. See osariigi loodenurgas asuv väike linn on perekonna äriimpeeriumi epitsenter. Bentonville'is asub ka Crystal Bridgesi Ameerika kunsti muuseum, mille asutas üks Walmarti pärijannadest Alice Walton.

Walmarti pärijad ei piirdu siiski ainult Arkansasega. Nad on asutanud elukohti ka mujal riigis. Näiteks Alice Waltonil on rantšo Texases Millsapis, samas kui tema vend Jim Walton elab Bentonville'is ja omab ka rantšo Texases Mineral Wellsis. Samal ajal elab Sam Waltoni vanim poeg Rob Walton Arizonas Paradise Valleys.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi Walmarti pärijad elavad peamiselt Arkansase osariigis Bentonville'is, on neil kodusid ka mujal Ameerika Ühendriikides. Nende rikkus ja mõju ulatuvad palju kaugemale nende peamisest elukohast, kuna nad jätkavad jaekaubanduse kujundamist ja annavad olulise panuse kogukondadesse, mida nad koduks nimetavad.