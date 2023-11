Kus Walmarti omanikud elavad?

Jaemüügihiiglaste vallas on Walmart üks äratuntavamaid ja mõjukamaid ettevõtteid maailmas. Oma laia kaupluste võrgustiku ja mitmekesise tootevalikuga on Walmart saanud miljonite ostjate jaoks levinud nimi. Kuid kas olete kunagi mõelnud, kus selle jaemüügiimpeeriumi omanikud elavad? Süveneme Walmarti omanike maailma ja avastame, kus nad koduks kutsuvad.

Waltoni perekond, Walmarti asutaja Sam Waltoni järeltulijad, on ettevõtte peamised omanikud. 2021. aasta seisuga kuulub perele ühiselt umbes 50% Walmarti aktsiatest, mis teeb neist ühe jõukaima perekonna maailmas. Kuigi pereliikmed asuvad erinevates kohtades, elab enamik neist Ameerika Ühendriikides.

Kus Waltoni pereliikmed elavad?

Waltoni perekond on tugevalt esindatud Arkansase osariigis, kus asub Walmarti peakorter. Bentonville, väike linn Arkansase loodeosas, on koduks Walmarti siseministeeriumile ja on ettevõtte tegevuse keskne keskus. Paljud Waltoni pereliikmed on otsustanud elada selles piirkonnas, säilitades tihedad sidemed ettevõtte juurtega.

Lisaks Arkansasele on mõned Waltoni perekonna liikmed valinud elamise ka mujal Ameerika Ühendriikides. Näiteks Walmarti asutaja tütar Alice Walton elab Texases ja on tuntud oma ulatusliku kunstikogu poolest, mida esitleti Bentonville'i Crystal Bridgesi Ameerika kunsti muuseumis.

Kui suur on Waltoni perekonna netoväärtus?

Forbesi andmetel on Waltoni perekonna netoväärtus 2021. aasta seisuga hinnanguliselt umbes 250 miljardit dollarit. See hämmastav rikkus tuleneb peamiselt nende osalusest Walmartis. Perekonna varandus on võimaldanud neil elada luksuslikku ja mõjukat elu koos erinevate heategevuslike ettevõtmiste ja investeeringutega erinevatesse tööstusharudesse.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi Waltoni pereliikmed on erinevates kohtades hajutatud, on nende side Walmarti ja selle päritoluga Arkansases endiselt tugev. Bentonville on pere fookuspunkt, paljud neist elavad selles piirkonnas. Walmarti omanikena ulatub nende mõju palju kaugemale nende kodudest, kujundades jaekaubandusmaastikku globaalses mastaabis.

Mõisted:

– Jaemüügihiiglased: jaekaubanduses domineerivad suured ettevõtted.

– Walmart: rahvusvaheline jaemüügiettevõte, mis haldab hüpermarketite, soodushinnaga kaubamajade ja toidupoodide ketti.

– Järeltulijad: inimesed, kes on otseselt seotud konkreetse esivanemaga.

– Heategevuslikud ettevõtmised: tegevused või projektid, mille eesmärk on edendada teiste inimeste heaolu, tavaliselt heategevuslike annetuste või aktsioonide kaudu.