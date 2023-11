Kus on minu Android-telefoni peidetud rakendused?

Kas olete kunagi avastanud end oma Android-telefoni kaudu otsimas ja avastanud, et mõned rakendused näivad olevat müstiliselt kadunud? Sa ei ole üksi. Paljud Androidi kasutajad on selle segase olukorraga kokku puutunud, mõeldes, kuhu need peidetud rakendused on kadunud. Selles artiklis uurime peidetud rakenduste põhjuseid ja seda, kuidas saate neid oma seadmes leida.

Miks on rakendused Android-telefonides peidetud?

Android-telefonide peidetud rakendused teenivad erinevaid eesmärke. Mõned rakendused on tootjate või operaatorite poolt eelinstallitud ja need on peidetud, et vältida rakenduste sahtli risustamist. Neid rakendusi nimetatakse sageli bloatwareks. Lisaks võivad mõned kasutajad privaatsuse huvides teatud rakendused peita või takistada teistel neile juurdepääsu.

Kuidas ma leian oma Android-telefonist peidetud rakendusi?

Android-telefonist peidetud rakenduste leidmine võib nõuda pisut detektiivitööd. Siin on mõned meetodid, mida saate proovida:

1. Rakenduste sahtel: alustage oma rakenduste sahtel põhjaliku otsimisega. Pühkige läbi kõik leheküljed ja kontrollige peidetud rakendusi, mis võisid kogemata teisaldada või vaate eest peita.

2. Menüü Seaded: mõned Android-seadmed pakuvad rakenduste peitmiseks sisseehitatud funktsiooni. Kontrollige oma seadme seadete menüüd, täpsemalt jaotist „Rakendused” või „Rakendused”, et näha, kas peidetud rakendusi on võimalik kuvada.

3. Kolmanda osapoole käivitusprogrammid: kui kasutate kolmanda osapoole käivitusprogrammi, näiteks Nova Launcher või Apex Launcher, pakuvad need sageli rakenduste peitmise võimalusi. Peidetud rakenduste leidmiseks kontrollige käivitusprogrammi seadeid või eelistusi.

4. Rakenduste haldur: avage oma Android-telefonis rakendus Seaded ja navigeerige jaotisse "Rakendused" või "Rakendused". Otsige menüüvalikut, mis võimaldab teil vaadata kõiki rakendusi, sealhulgas peidetud.

FAQ:

K: Kas ma saan peidetud rakendused jäädavalt kustutada?

V: Jah, peidetud rakendusi saate desinstallida või keelata oma Android-telefoni seadete menüü või rakenduste halduri kaudu.

K: Kas peidetud rakendused on turvaprobleemiks?

V: Peidetud rakendused ise ei pruugi olla turvaprobleemid. Siiski on oluline olla tundmatutest allikatest rakenduste allalaadimisel ettevaatlik, kuna need võivad sisaldada pahatahtlikku tarkvara.

K: Kas ma saan oma Android-telefonis rakendusi peita?

V: Jah, saate rakendusi peita, muutes nende peitmiseks kasutatud protsessi vastupidiseks. Tavaliselt hõlmab see rakenduse seadete või eelistuste avamist ja valiku „peida” märke tühistamist.

Kokkuvõtteks võib öelda, et peidetud rakendused Android-telefonides võivad paljude kasutajate jaoks segadust tekitada. Uurides oma seadme erinevaid piirkondi, nagu rakenduste sahtel, seadete menüü või kasutades kolmandate osapoolte käivitusprogramme, saate need peidetud rakendused paljastada ja neile uuesti juurde pääseda. Ärge unustage peidetud rakendustega tegelemisel olla ettevaatlik ja seadke oma seadme turvalisus alati esikohale.