Rääkimata lugu Ameerika esimestest naisastronautidest: tõkete murdmine ja uute kõrguste saavutamine

Raamatus "Kuus: Ameerika esimeste naisastronautide kirjeldamatu lugu" uurib Loren Grush kuue erakordse naise teekonda, kes purustasid klaaslae meeste domineeritud kosmoseuuringute maailmas. Grush seab kahtluse alla valitseva narratiivi valgete meeste domineerimisest kosmoserallis ja tõstab esile nende naiste märkimisväärset panust, kes kuulusid NASA esimesse klassi, kuhu kuulusid naised.

Grush keskendub Sally Ride'i, Judy Resniku, Kathy Sullivani, Anna Fisheri, Rhea Seddoni ja Shannon Lucidi elule. Need naised liitusid NASA astronautide korpusega 1978. aastal ja olid otsustanud jõuda kõrgustesse, mis neile varem olid keelatud.

"The Six" annab ülevaate nende motivatsioonidest ja kõhklustest, pakkudes ülevaadet hetkedest, mil iga naine mõistis, et võib kandideerida astronaudiks. Grush kirjeldab nende valikuprotsessi kui olulist sammu mitmekesisuse suunas, kuigi klass koosnes endiselt valdavalt valgetest meestest.

Raamat seisab silmitsi ka väljakutsetega, millega need naised silmitsi seisid, sealhulgas seksistlik meedia tähelepanu, šovinistlikud spekulatsioonid romantika ja seksi kohta kosmoses ning võitlus isikliku ja tööelu tasakaalustamise nimel. Grush toob näiteid nende vastupidavusest ja sihikindlusest ebaõnne ees, näiteks Ride'i võitlus oma privaatsuse ja vaimse tervise kaitsmise eest meedia tähelepanu all.

"The Six" tõstab esile ka mitmekesisuse eest võitlejate olulist rolli nii NASA sees kui ka väljaspool. NASA töötaja Ruth Bates Harris kritiseeris agentuuri julgelt mitmekesisuse puudumise pärast. Tunnustuse pälvib ka Mercury 13, naiste rühm, kes läbis 1960. aastate alguses ranged testid, et tõestada, et nad on võimelised olema astronaudid.

Grush sisaldab astronautide igapäevaseid kogemusi, paljastades nende töö üllatavalt igapäevased aspektid. Nad katsetasid skafandreid, manööverdasid robotkäsi ja navigeerisid meeskolleegidega töötamise keerukuses, kes kuvasid oma kontori ustel kalendreid.

Kuigi raamatus pole ohte ja traagikat, rõhutab Grush julgust ja visadust, mis ületab soo ja rassi. Challengeri katastroof on kainestav meeldetuletus kosmoseuuringutega kaasnevatest riskidest ja Resniku ülimast ohvrist.

Põhjaliku uurimistöö ja kaasahaarava jutuvestmise abil avardab "The Six" meie arusaamist kosmosevõistlusest ja seab kahtluse alla traditsioonilised arusaamad selle kohta, kes võivad kuuluda "kogu inimkonna perekonda".

Allikas: The New York Times