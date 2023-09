Valve saab Lõuna-Koreas uue riistvaraprojekti jaoks raadio sertifikaadi

Valve, mänguettevõte, mis on tuntud oma riistvaraprojektide, nagu Valve Index ja Steam Deck, poolest, sai hiljuti Lõuna-Koreas uue riistvaraseadme raadiosertifikaadi. Seadme kohta on vähe üksikasju, ainsaks kättesaadavaks teabeks on see, et tegemist on "spetsiifilise väikese võimsusega traadita seadmega", mis töötab 5 GHz sagedusalas ja millel on traadita kohtvõrgu võimalus. Seadet nimetatakse 1030-ks, järgides varasemate Valve'i toodete, nagu Valve Index (mudeli nimi 1007) ja Steam Deck (mudeli nimi 1010), nimetamise tava.

Kuigi piiratud teave jätab ruumi spekulatsioonideks, on ebatõenäoline, et see uus seade on Steam Decki uuendatud versioon, kuna toote värskendamiseks on veel liiga vara. Enamik eksperte usub, et Valve võib teise VR-peakomplektiga virtuaalreaalsuse ruumi tagasi pöörduda. On olnud märke, mis viitavad Valve Indexi müügi vähenemisele koos Valve'i riistvarameeskondade hiljutise töölevõtmisega, mis viitab sellele, et uus VR-peakomplekt võib olla töös.

Kuigi sertifikaat viitab sellele, et Valve võib läheneda selle uue seadme turuletoomisele, on oluline märkida, et Valvel on riiuliprojektide ajalugu. Arvestades nende riistvaraliste ettevõtmiste varasemat edu, on tõenäoline, et see uus seade näeb ilmavalgust.

Praeguse seisuga pole Valve selle uue seadme kohta ametlikku teavet avaldanud. Kuna aga varasemate Valve riistvaraprojektide sertifitseerimise ja käivitamise vahel on suhteliselt lühike vahe, võime lähitulevikus oodata uudiseid.

Allikad:

-