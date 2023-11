Kuidas Walmarti esmakordselt nimetati?

Jaemüügihiiglaste vallas on Walmart üks tööstuse kõige äratuntavamaid nimesid. Oma laialivalguvate poodide ja mitmekesise tootepakkumisega on sellest saanud miljonite ostjate nimi kogu maailmas. Kuid kas olete kunagi mõelnud, kuidas Walmarti kutsuti, kui see oma uksed avas? Süveneme selle jaemüügiga tegeleva behemoti ajalukku ja paljastame selle tagasihoidliku alguse.

Walmarti, nagu me seda täna teame, ei kutsutud alati selle nimega. Ettevõtte asutas 1962. aastal Sam Walton ja see kandis algselt nime "Waltoni viis ja peenraha". See nimi peegeldas poe kontseptsiooni pakkuda laia valikut tooteid taskukohaste hindadega. Esimene pood avati Arkansase osariigis Rogersis ja see saavutas kohalike ostjate seas kiiresti populaarsuse.

Kuna äri laienes ja poode avati, mõistis Sam Walton vajadust muuta brändingut. 1969. aastal nimetati ettevõte ümber Walmartiks. Uus nimi oli kombinatsioon sõnadest "Walton" ja "Mart", mis oli sel ajal kaubamajade tavaline lühend. See muudatus peegeldas ettevõtte visiooni saada riiklikuks jaemüüjaks, keskendudes soodushindadele.

FAQ:

K: Miks Sam Walton ettevõtte nime muutis?

V: Sam Walton muutis ettevõtte nime Walmartiks, et kajastada tema ambitsiooni saada riiklikuks jaemüüjaks ja rõhutada oma pühendumust soodushindade pakkumisele.

K: Millal avati esimene Walmarti pood?

V: Esimene Walmarti pood avati 1962. aastal Arkansase osariigis Rogersis.

K: Mida tähendab "Mart" nimes Walmart?

V: “Mart” on kaubamajade tavaline lühend. Walmarti kontekstis tähendab see ettevõtte keskendumist laia tootevaliku pakkumisele.

K: Kuidas Walmart oma tagasihoidlikust algusest kasvas?

V: Walmart kasvas tänu strateegilisele laienemisele, tõhusale tarneahela juhtimisele ja järeleandmatule keskendumisele madalatele hindadele. Ettevõte avas järk-järgult rohkem poode kogu Ameerika Ühendriikides ja laienes lõpuks rahvusvaheliselt.

Tänaseks on Walmartist saanud ülemaailmne jaemüügihiiglane, millel on tuhandeid poode üle maailma. Selle nimi on mugavuse, taskukohasuse ja laia tootevaliku sünonüüm. Kuigi selle tagasihoidlik algus Walton's Five ja Dime'ina võib olla kauge mälestus, elab Sam Waltoni visiooni pärand edasi jaemüügiimpeeriumis, milleks on Walmart.