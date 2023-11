Mis oli suur pood enne Walmarti?

Jaemüügimaailmas on vähestel nimedel nii palju jõudu ja mõju kui Walmartil. Oma laialivalguvate poodide ja ületamatute hindadega on see muutunud suure kasti jaemüügi sünonüümiks. Kuid kas olete kunagi mõelnud, mis oli enne Walmarti? Mis oli suur pood, mis valitses jaekaubandusmaastikul enne selle jaemüügihiiglase tõusu? Teeme mälureisi ja uurime jaekaubanduse ajalugu.

Enne Walmarti järsku domineerimist valitses teine ​​jaemüügihiiglane: Sears. 1886. aastal Richard Warren Searsi ja Alvah Curtis Roebucki asutatud Sears sai kiiresti levinud nimeks kogu Ameerikas. Oma postimüügikataloogi ja kaubamajadega pakkus Sears laia valikut tooteid, alates rõivastest ja seadmetest kuni tööriistade ja mööblini. See muutis jaekaubanduses revolutsiooni, tuues suure kaubavaliku otse tarbijate ukse taha.

Searsi edu jätkus ka 20. sajandil, kuna selle kaubamajad muutusid Ameerika Ühendriikide kogukondades põhiliseks. Jaemüügimaastiku arenedes oli Searsil aga raskusi kohanemisega. E-kaubanduse tõus ja tarbijate eelistuste muutumine andsid kunagisele võimsale jaemüüjale ränga hoobi. 2018. aastal esitas Sears pankrotiavalduse, mis tähistas ühe ajastu lõppu.

FAQ:

K: Mis on suure kasti pood?

V: Suur pood viitab suurele jaemüügiettevõttele, mis tavaliselt pakub laia valikut tooteid, sageli soodushindadega. Neid poode iseloomustavad nende tohutu suurus ja lai valik.

K: Mis on kaubamaja?

V: Kaubamaja on jaemüügiettevõte, mis müüb laias valikus tooteid, mis on jaotatud erinevatesse osakondadesse või osakondadesse. Need poed pakuvad tavaliselt ühe katuse all riideid, aksessuaare, kodukaupu ja muid kaupu.

K: Mis on e-kaubandus?

V: E-kaubandus, lühend e-kaubandusest, viitab kaupade ja teenuste ostmisele ja müümisele Interneti kaudu. See võimaldab tarbijatel veebis sisseoste teha ja tooteid koduukseni tarnida, välistades vajaduse füüsiliste poodide järele.

Mõeldes mineviku jaemüügimaastikule, on selge, et Sears oli suur pood, mis domineeris enne Walmarti võimuletulekut. Kuigi Walmartist on sellest ajast saanud jaemüügihiiglane, mida me täna tunneme, on oluline meeles pidada pioneere, kes sillutasid teed selle edule. Jaekaubandus areneb pidevalt ja tulevikku vaadates näitab aeg, kellest saab järgmine suur pood.