Mis oli Sam's Clubi nimi enne?

Jaemüügimaailmas on mõned nimed, mis on muutunud kvaliteedi, väärtuse ja mugavuse sünonüümiks. Üks selline nimi on Sam's Club, populaarne ainult liikmetele mõeldud laoklubi, mis pakub laia valikut tooteid konkurentsivõimeliste hindadega. Kuid kas olete kunagi mõelnud, kuidas seda jaemüügihiiglast nimetati enne, kui see sai tuntuks kui Sam's Club? Süveneme selle jaemüügihiiglase ajalukku ja paljastame selle algse nime.

Enne Sam's Clubi nime kasutuselevõttu oli see jaemüügikett tuntud kui Sam's Wholesale Club. Walmarti asutaja Sam Waltoni poolt 1983. aastal asutatud laoklubi oli algselt mõeldud väikeettevõtete omanike teenindamiseks ja neile mugava võimaluse pakkumiseks kaupade hulgi ostmiseks. Kuid see saavutas kiiresti populaarsuse ka üksiktarbijate seas, mis viis selle muutumiseni liikmepõhiseks jaekaupluseks.

FAQ:

K: Miks muutis Sam's Wholesale Club oma nime Sam's Clubiks?

V: Otsus jätta nimest välja sõna "hulgimüük" tehti selleks, et kajastada poe arenevat kliendibaasi. Kuna laoklubi populaarsus üksiktarbijate seas kasvas, nähti nimevahetuses võimalust laiemale publikule meeldida.

K: Millal sai Sam's Wholesale Clubist ametlikult Sam's Club?

V: Nimevahetus toimus 1987. aastal, vaid neli aastat pärast laoklubi asutamist. Sellest ajast alates on nimi Sam's Club muutunud kvaliteetsete toodete, suurepäraste hindade ja laia valiku sünonüümiks.

K: Kas Sam's Wholesale Clubilt Sam's Clubile üleminekul on toimunud muid olulisi muudatusi?

V: Koos nimevahetusega läbis Sam's Club ka kaubamärgi muutmise. Ettevõte tutvustas uut logo ja uuendas oma poe kujundust, et parandada oma liikmete ostukogemust.

K: Kuidas on Sam's Club alates selle loomisest arenenud?

V: Aastate jooksul on Sam's Club laiendanud oma tootepakkumist, juurutanud uuenduslikke teenuseid ja võtnud kasutusele tehnoloogia, et vastata oma liikmete muutuvatele vajadustele. Täna pakub see laia valikut tooteid, sealhulgas toidukaupu, elektroonikat, mööblit ja palju muud.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Sam's Club, endise nimega Sam's Wholesale Club, on oma loomisest saati teinud pika tee. Alates peamiselt väikeettevõtete omanike toitlustamisest kuni üksiktarbijate jaoks populaarseks sihtkohaks on see jaemüügihiiglane edukalt kohanenud areneva jaemüügimaastikuga, säilitades samal ajal oma kohustuse pakkuda kvaliteetseid tooteid konkurentsivõimeliste hindadega.