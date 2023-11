Mis tavaliselt vöötohatise käivitab?

Vöötohatis, tuntud ka kui vöötohatis, on viirusnakkus, mis põhjustab valulikku löövet. Seda põhjustab tuulerõugeid põhjustav tuulerõugete viirus. Pärast tuulerõugetest paranemist võib viirus kehas aastaid uinuda ja hilisemas elus uuesti aktiveeruda, põhjustades vöötohatisi. Aga mis selle taasaktiveerimise käivitab? Uurime mõningaid levinumaid vallandajaid ja korduma kippuvaid küsimusi vöötohatise kohta.

Käivitajad:

Vöötohatisi võivad vallandada mitmed tegurid, sealhulgas:

1. vanus: Vöötohatise tekkerisk suureneb koos vanusega, eriti pärast 50. eluaastat. Kuna immuunsüsteem vanusega nõrgeneb, on viirusel suurem võimalus uuesti aktiveeruda.

2. Stress: Emotsionaalne või füüsiline stress võib immuunsüsteemi nõrgendada, muutes selle vastuvõtlikumaks viiruse taasaktiveerimisele. Pingelised sündmused, nagu lähedase kaotus, tööga seotud surve või suured elumuutused, võivad vallandada vöötohatise.

3. Immuunsüsteemi häired: Teatud haigusseisundid, nagu HIV/AIDS või vähk, mis nõrgestavad immuunsüsteemi, võivad suurendada vöötohatise riski.

4. Ravimid: Mõned ravimid, näiteks keemiaravi või elundisiirdamise jaoks kasutatavad ravimid, võivad immuunsüsteemi pärssida ja muuta viiruse taasaktiveerumise tõenäolisemaks.

5. Vigastus või trauma: Füüsiline trauma või vigastus teatud kehapiirkonnas võib vallandada vöötohatise selles piirkonnas. Seda nimetatakse "dermatomaalseks taasaktiveerimiseks".

Korduma kippuvad küsimused:

K: Kas vöötohatis võib olla nakkav?

V: Vöötohatis ise ei ole nakkav, kuid tuulerõugete viirus võib edasi kanduda inimestele, kes ei ole põdenud tuulerõugeid ega tuulerõugete vaktsiini. Vöötohatise asemel võivad neil tekkida tuulerõuged.

K: Kas on võimalik vöötohatist vältida?

V: Jah, vaktsiin nimega Zostavax on saadaval 50-aastastele ja vanematele inimestele. See vähendab vöötohatise tekke riski ja võib samuti aidata vähendada haiguse tõsidust ja kestust, kui see juhtub.

K: Kui kaua vöötohatis kestab?

V: Lööve kestab tavaliselt 2–4 nädalat. Mõnedel inimestel võib siiski tekkida püsiv valu, mida nimetatakse postherpeetiliseks neuralgiaks, isegi pärast lööbe paranemist.

Kokkuvõtteks võib öelda, et vöötohatise võivad vallandada erinevad tegurid, nagu vanus, stress, immuunsüsteemi häired, ravimid ja vigastused. Nende käivitavate tegurite mõistmine ja ennetavate meetmete (nt vaktsineerimine) võtmine võib aidata vähendada selle valuliku seisundi riski ja mõju.